Os socialistas de Santiago destacan a satisfacción veciñal en Laraño tras a instalación dos novos paneis translúcidos de ADIF
A formación reivindica un ano de diálogo coa parroquia e contrapón este modelo á falta de escoita do actual Goberno local
Representantes do PSdeG en Santiago visitaron este luns a parroquia de Laraño para comprobar o resultado da instalación dos paneis acústicos translúcidos colocados por ADIF, unha actuación que responde ás solicitudes expresas do barrio, que rexeitara as pantallas opacas polo seu impacto visual. No encontro participaron o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, a concelleira socialista Marta Abal e o secretario xeral local e deputado autonómico, Aitor Bouza.
Segundo explicou Bouza, a modificación do proxecto foi posible grazas a un proceso de diálogo continuado entre os socialistas composteláns, ADIF e a veciñanza. O responsable socialista lembrou que o partido mantivo un ano de reunións para recoller as preocupacións do barrio e trasladalas ao Goberno central. “O fundamental é escoitar; cando se fai, a veciñanza queda satisfeita coa xestión”, afirmou.
Unha solución acorde co que pedía o barrio
Bouza subliñou que a actuación executada responde exactamente ao que demandaban os residentes: “Os veciños pedían paneis translúcidos, e iso é o que se instalou”. Valorou que ADIF e o Goberno de España “entenderan a importancia de atender esa demanda” e adaptasen a obra ao solicitado polos afectados.
O socialista reivindicou que esta forma de traballo —escoita activa, corrección e mellora das propostas iniciais— debe ser a norma na acción institucional. “O noso compromiso é reorientar e mellorar o que non se faga ben, como fixemos en Laraño”, apuntou.
Bouza contrapuxo este proceso de diálogo coa dinámica que, ao seu xuízo, mantén o actual Goberno municipal. Advertiu de que o caso de Laraño “evidencia que non se poden tomar decisións sen ter en conta ás parroquias” e asegurou que a instalación dos paneis é “a contraposición da forma de gobernar que se está a ter nesta cidade”.
O secretario xeral incidiu en que o PSdeG manterá esta liña de traballo en todas as parroquias de Santiago: “Imos seguir traballando da man da veciñanza, escoitando aos colectivos e atendendo as reivindicacións que fan”. Reiterou que, cando se detecten erros ou aspectos mellorables, o compromiso será “reorientar, corrixir e mellorar”, porque “o que nos importa é a veciñanza e os seus problemas”.