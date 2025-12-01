Mi cuenta

Santiago de Compostela

Os Centros Socioculturais ofertan preto de 1.500 prazas en máis de 30 obradoiros e retoman as “Matinais de Nadal”

A programación inclúe actividades para público infantil, familiar e adulto en máis de vinte centros da cidade e das parroquias, ademais das Matinais de Nadal para nenas e nenos nos días non lectivos

Redacción
01/12/2025 12:04
actividades navidad centros socioculturales
As Matinais de Nadal e os máis de trinta obradoiros programados enchen de actividade os centros socioculturais durante as vacacións
Concello de Santiago
Máis de trinta obradoiros nos que poderán participar preto de 1.500 persoas e diferentes propostas de artes escénicas, conforman o groso da programación da rede de Centros Socioculturais para este Nadal. Tamén se repetirá o programa “Matinais de Nadal”, en colaboración coa Concellaría de Medio Rural, para manter as aulas e espazos de xogo abertos en horario de 9.30 a 14.30, a partir do 22 de decembro.

As Matinais de Nadal son actividades de balde, que se desenvolverán nas aulas e espazos de xogo co obxectivo de encher o tempo de lecer dos nenos e nenas nos días de vacacións. As actividades serán os días 22, 23, 26, 29 e 30 de decembro.

Na zona urbana, o programa chegará aos centros socioculturais de Fontiñas, Santa Marta e Vite, e non será necesaria inscrición previa.

Nas parroquias, da man da concellaría de Medio Rural, o programa terá lugar nos centros da Gracia, Bando, Figueiras, Lavacolla, Marrozos e Nemenzo. Ofértanse 25 prazas para cada un deles, e neste caso é precisa inscrición previa do 1 ao 10 de decembro.

Obradoiros

Para o público infantil, haberá obradoiros de cociña nos centros de Conxo, Vite, O Romaño, A Peregrina, Fontiñas e O Castiñeiriño, con 25 prazas en cada un deles. Tamén están programados diferentes obradoiros artísticos, que serán no Romaño, Casa Agraria, Nemenzo, Vidán, Santa Marta, Figueiras, Ensanche, Bando, Villestro, Marantes e San Lourenzo, tamén con 25 prazas en cada un deles. Nos dous casos, poderán partircipar nenos e nenas a partir dos 6 anos, e de 5 anos sempre que estean acompañadas.

Para o público familiar, haberá “obradoiros express” para a realización de adornos de Nadal, nos centros de Conxo, Casa Agraria, Lavacolla, Marrozos, Vite, Romaño, O Eixo, Amio, A Gracia e Villestro. Neste caso ofértanse 50 prazas en cada un dos centros.

Por último, están programadas actividades específicas para persoas adultas. En concreto, haberá un obradoiro de petiscos de Nadal (Fontiñas, Grixoa, O Romaño, Vite, Marantes, A Gracia, Sar, Nemenzo, Almáciga, Verdía e A Rocha); outro de elaboración de centros de mesa con elementos naturais (Vite, Lavacolla, Conxo, O Romaño, Maruxa e Coralia, Laraño, Carballal, Santa Marta, Cardenal Quiroga, A Rocha, Amio, O Castiñeiriño e Fontiñas); e un terceiro obradoiro de velas e xabón (Fontiñas, Brañas de Andrés, Enfesta, Conxo, O Castiñeiriño, A Peregrina, Figueiras, Amio, Santa Marta, Maruxa e Coralia, Lamascal, Villestro, Aríns, Santa Cristina de Fecha e Vite). Serán 12 prazas dispoñibles en cada un dos centros.

O prazo de inscrición para participar nos obradoiros xa está aberto desde hoxe. No caso das actividades dos centros da zona rural, Sar e a Rocha, o trámite debe facerse na Casa das Asociacións de Cornes, ou ben no teléfono 981 542350. Nos demais casos, a inscrición farase nos centros socioculturais de referencia.

A programación de Nadal nos Centros Socioculturais complétase coas visitas da apalpadora e da paxe do Nadal, así como con diferentes propostas de artes escénicas con monicreques, circo, narración oral, música, teatro ou maxia.

