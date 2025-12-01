O Espazo Apego enche decembro de maxia e Nadal para as familias
Merendolas, contacontos, música e actividades creativas protagonizan unha programación especial con Bandullo Azul e Migallas Teatro como citas destacadas
Durante o mes de decembro o Espazo Apego estrea unha nova programación nun mes con dous días de Merendolas para festexar o Nadal. Ademais, o xoves de Tachán! chega con dúas propostas con contos e música con Bandullo Azul o día 4 e con Migallas o 18.
A lingua medra
Os diferentes contextos da vida teñen o seu espazo cada luns arredor do xogo, da experimentación, do coñecemento… Cada semana o enfoque será diferente: cociñarase no espazo Merendolas, a psicomotricidade será a guía en Movéndonos con Apego e a ciencia será a protagonista en Experimentamos. De 17 a 19 horas para 2-6 anos.
Tardes de contos
Un tempo para entrar nos contos e imaxinar a partir deles, aprendendo cada vez máis palabras para entender o mundo os martes. As actividades desenvólvense cada semana arredor dun centro de interese diferente, arredor da temática mensual e en dous horarios: de 17 a 18 horas para 0 a 3 anos e de 18.15 a 19.15 horas para 3 a 6 anos.
Enredando e lingoretando
Un espazo de entretemento activo arredor do xogo, libre ou guiado que ten lugar os mércores. A socialización en galego é o obxectivo e a imaxinación e os valores da amizade e a cooperación serán as ferramentas. Iranse incorporando temas e materiais relacionados coas festividades, o medio natural, a contorna inmediata etc., para propiciar a interacción.
A actividade contará con dous grupos diferenciados: para 3-6, sen acompañamento dunha persoa titora, e para 0-3 con acompañamento. Nos dous casos o horario será de 17 a 19 horas.
Tachán!
Ten lugar dous xoves do mes, o día 4 presentarase o espectáculo “Fazulas, o ladrón de paraugas”, de Bandullo Azul. A historia trata da viaxe iniciada por Fazulas, o gato persa de dona Adelaida, que teima por saber de que cor é o vento. Para dar resposta a ese misterio, Fazulas emprenderá unha fantástica aventura, collido da empuñadura dun paraugas. Unha peza baseada no libro do mesmo nome, que trata de sensibilizar as nenas e nenos sobre temas como a violencia machista ou os conflitos bélicos.
O xoves 18 terá lugar “Cantacontos de Nadal”, de Migallas Teatro. Este é un espectáculo de contos, cancións, ditos e adiviñas tradicionais e de creación cos que se tratan temas relacionados co Nadal: os contratempos dunha familia que anda a montar a árbore, o belén e as luces; a cuestión dos regalos; as panxoliñas; o tempo de inverno; a solidariedade e a axuda mutua...