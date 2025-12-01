Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

O Concello impulsa a reforma integral das fachadas do Centro Sociocultural José Saramago de Vite

A actuación, cun investimento de máis de 300.000 euros, inclúe a instalación dun novo sistema de illamento e a creación dunha saída de emerxencia para mellorar a seguridade 

Redacción
01/12/2025 21:50
Centro Sociocultural José Saramago
O proxecto prevé substituír o chapado de granito por un sistema SATE e habilitar unha nova saída de emerxencia no salón de actos do centro
Concello de Santiago
O Concello destinará algo máis de 300.000 euros á rehabilitación das fachadas do Centro Sociocultural José Saramago de Vite e a apertura dunha nova saída de emerxencia no edificio. A Xunta de Goberno local, celebrada este luns, aprobou a licitación das obras, que terán un prazo de execución de tres meses.

As obras teñen como obxectivo solventar as patoloxías detectadas no chapado de granito que conforma o remate actual da fachada do centro sociocultural, que será sustituído por un sistema de illamento térmico polo exterior (SATE). Desta maneira, ademais de atender o risco derivado do mal estado do chapado de granito, tamén se solucionarán os problemas de filtracións e humidades por condensación que presenta a fachada e mellorarase a eficiencia enerxética do edificio, xa que o sistema SATE permite reducir en torno a un 25% a demanda enerxética para calefacción ou refixeración.

Ademais, o proxecto atende ás recomendacións do Plan de Autoprotección do Centro Sociocultural, que detectou unha deficiencia en canto á capacidade de evacuación da planta semisoto do edificio que obriga a limitar o aforo do salón de actos. Desta maneira, acondicionarase unha nova saída de emerxencia nesa planta, aproveitando as obras de substitución do cerramento da fachada. A nova porta estará localizada nun dos laterais do propio salón de actos.

