Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Miles de autónomos se movilizan en Santiago para exigir "dignidad laboral"

La protesta reunió a unas 2.000 personas en la ciudad y recorrió el casco histórico hasta desembocar en el Obradoiro, donde se leyó el manifiesto nacional

Eladio Lois
Eladio Lois
01/12/2025 12:41
Manifestantes delante de la Catedral de Santiago al término de la marcha, donde se leyó el Manifiesto Nacional en defensa de la dignidad laboral de los autónomos
Manifestantes delante de la Catedral de Santiago al término de la marcha, donde se leyó el Manifiesto Nacional en defensa de la dignidad laboral de los autónomos
Andrés Terraza
Miles de profesionales por cuenta propia se manifestaron este domingo en 21 ciudades españolas, entre ellas Santiago de Compostela, para reclamar condiciones laborales dignas, una revisión justa de las cuotas, menos carga fiscal y una protección social equiparable a la de cualquier trabajador por cuenta ajena. La convocatoria partió de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos y, según la organización, tuvo un carácter pacífico, familiar y de amplia participación.

Santiago, presente na primeira edición dos Premios da Cociña Galega

En Galicia, la movilización reunió a alrededor de 2.000 autónomos y autónomas, que denunciaron la injusticia fiscal, la sobrecarga burocrática y la ausencia de medidas reales que permitan conciliar la vida laboral y familiar. El colectivo subrayó que la situación actual deja sin protección suficiente a miles de profesionales ante bajas médicas, situaciones de crisis personal o periodos de inactividad forzosa.

Recorrido por el corazón de Santiago

La marcha partió a las 11.00 horas del Paseo central de la Alameda y avanzó por la Rúa do Franco, la Praza de Fonseca, Platerías, Quintana y la Plaza de la Inmaculada, finalizando en la Praza do Obradoiro, donde se dio lectura al Manifiesto Nacional. Con él, las entidades convocantes quisieron visibilizar que la problemática es compartida en todo el país y que afecta ya a millones de profesionales.

Las principales demandas

Entre las reivindicaciones trasladadas por la Plataforma destacan la revisión inmediata de las cuotas, la rebaja fiscal, la exención del IVA para facturaciones inferiores a 85.000 euros, la eliminación de trabas burocráticas y la puesta en marcha de mecanismos de protección social, incluidos permisos remunerados en casos de enfermedad o duelo. El colectivo reclamó también apoyo real al pequeño comercio, acceso a recursos psicológicos y económicos en momentos de crisis y un sistema que garantice una verdadera conciliación.

Al cierre del acto, la Plataforma advirtió que el movimiento continuará activo mientras el Gobierno no abra una mesa de diálogo que atienda sus demandas. “Este es solo el comienzo. No pedimos privilegios: pedimos justicia y dignidad para millones de autónomos en España”, señalaron desde la organización, que insiste en que las movilizaciones persistirán si no se producen avances.

