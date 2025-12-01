María Quiroga presenta en Santiago 'Perder o norte'

María Quiroga, autora de Perder o norte y ganadora del Premio Illa Nova 2025 Cedida

Este viernes 5 de diciembre, a las 11.00 horas, la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago acogerá una rueda de prensa dedicada a Perder o norte, la novela con la que María Quiroga obtuvo el Premio Illa Nova de Narrativa 2025. La autora estará acompañada por Fuencisla Cid, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés; Malores Villanueva, coordinadora del premio y editora; y Xosé M. Soutullo, director de Editorial Galaxia.

La obra, que se publica dentro de la colección destinada a nuevos talentos literarios, se presenta como una de las apuestas narrativas destacadas del año para la editorial.

Un viaje físico y emocional en busca de sentido

Perder o norte narra la travesía en bicicleta que emprende la protagonista tras la pérdida de una persona querida. El viaje se convierte en un ejercicio de introspección, confrontación con los propios recuerdos y diálogo con quienes encuentra en el Camino, personajes que también arrastran sus propias cargas emocionales. La novela aborda cuestiones como la culpa, las palabras no dichas y la necesidad de reconstruirse a través del movimiento y el silencio compartido.

El jurado destacó la capacidad de Quiroga para articular una narrativa que combina sensibilidad, reflexión y un notable cuidado estilístico, situando la obra como una de las revelaciones literarias de la temporada.

La cubierta del libro reproduce una interpretación de una pintura de Maruja Mallo, realizada por la ilustradora Ana Galvañ, reforzando el carácter simbólico y visual de la edición.