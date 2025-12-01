Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

María Quiroga presenta en Santiago 'Perder o norte'

La autora participará por la mañana en una rueda de prensa en Santiago

Eladio Lois
Eladio Lois
01/12/2025 15:35
María Quiroga, autora de Perder o norte y ganadora del Premio Illa Nova 2025
María Quiroga, autora de Perder o norte y ganadora del Premio Illa Nova 2025
Cedida
Este viernes 5 de diciembre, a las 11.00 horas, la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago acogerá una rueda de prensa dedicada a Perder o norte, la novela con la que María Quiroga obtuvo el Premio Illa Nova de Narrativa 2025. La autora estará acompañada por Fuencisla Cid, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés; Malores Villanueva, coordinadora del premio y editora; y Xosé M. Soutullo, director de Editorial Galaxia.

La obra, que se publica dentro de la colección destinada a nuevos talentos literarios, se presenta como una de las apuestas narrativas destacadas del año para la editorial.

Un viaje físico y emocional en busca de sentido

Perder o norte narra la travesía en bicicleta que emprende la protagonista tras la pérdida de una persona querida. El viaje se convierte en un ejercicio de introspección, confrontación con los propios recuerdos y diálogo con quienes encuentra en el Camino, personajes que también arrastran sus propias cargas emocionales. La novela aborda cuestiones como la culpa, las palabras no dichas y la necesidad de reconstruirse a través del movimiento y el silencio compartido.

El jurado destacó la capacidad de Quiroga para articular una narrativa que combina sensibilidad, reflexión y un notable cuidado estilístico, situando la obra como una de las revelaciones literarias de la temporada.

La cubierta del libro reproduce una interpretación de una pintura de Maruja Mallo, realizada por la ilustradora Ana Galvañ, reforzando el carácter simbólico y visual de la edición.

La autora

Nacida en Lugo en 1992, María Quiroga escribe desde niña. Estudió Neurociencias en Edimburgo y Medicina en Madrid, y en 2020 fue residente en la Fundación Gala para Creadores Novos. Actualmente vive en Suiza, donde reparte su tiempo entre la escritura, el deporte y la investigación sobre los efectos del cambio climático en la salud mental. Perder o norte es su primera novela publicada, una ópera prima con la que se estrena directamente como vencedora del Premio Illa Nova 2025.

