Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Fito & Fitipaldis conquistan Santiago

Un Multiusos Fontes do Sar a rebosar disfrutó de un recorrido de más de dos horas por los grandes himnos del grupo

Eladio Lois
Eladio Lois
01/12/2025 15:38
Fito Cabrales, durante su concierto en Sar
Fito Cabrales, durante su concierto en Sar
Eladio Lois
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El Multiusos Fontes do Sar, hogar habitual del Monbus Obradoiro, se convirtió este sábado 29 de noviembre en el escenario de uno de los conciertos más esperados del año en Santiago. La parada compostelana del Aullidos Tour, una de las dos citas que el artista ofreció en Galicia —tras su actuación del viernes en el Coliseum de A Coruña—, reunió a miles de seguidores en un recinto perfectamente adaptado para un espectáculo de esta magnitud. La calidad del sonido, el despliegue técnico y la organización, afinada al detalle, permitieron que cada acorde y cada juego de luces respirasen con precisión quirúrgica, elevando aún más la energía de la velada.

Un arranque enérgico para un público entregado

Fito subió al escenario acompañado de su banda al completo y abrió la noche con A contraluz, encendiendo de inmediato el entusiasmo del público. Desde ese primer compás quedó claro que el encuentro no iba a conceder treguas: el artista enlazó tema tras tema en un directo casi sin pausas, siempre acompañado por un auditorio que parecía conocer cada palabra, cada pausa, cada respiración de sus canciones. Era esa comunión, tan sencilla en apariencia, la que imponía un tono cálido, cercano, que convertía al Multiusos en un único coro.

El repertorio recorrió los pilares de su trayectoria, esos títulos que han acompañado a varias generaciones y que en Santiago adquirieron una resonancia especial. Sonaron Por la boca vive el pez, La casa por el tejado, Antes de que cuente diez, Me equivocaría otra vez, Entre la espada y la pared… cada una recibida por un estallido de voces que hacían temblar, casi literalmente, la estructura del pabellón. Fito, siempre atento y visiblemente emocionado, agradeció en varias ocasiones la entrega del público compostelano, que mantuvo una implicación constante a lo largo de más de dos horas de concierto.

Ambiente en Sar durante el concierto
Ambiente en Sar durante el concierto
Eladio Lois

Una despedida cargada de emoción

Para cerrar la noche, Fito eligió una de las canciones más queridas de su repertorio: Soldadito marinero. En ese final, cargado de nostalgia y de una verdad sencilla, Sar se convirtió en un lugar suspendido, donde miles de personas entonaban un mismo recuerdo. Fue un cierre que dejó una estela suave, como la última luz antes de que se complete el crepúsculo.

Cuando las luces se apagaron y el público comenzó a abandonar el recinto, quedaba en el aire la sensación de haber asistido a un concierto redondo, de ejecución brillante y emoción sostenida. La excelente organización, la rotunda respuesta del público y la entrega indiscutible de Fito & Fitipaldis firmaron una noche que demostró, una vez más, la capacidad del artista para convertir cada actuación en un encuentro inolvidable. Este fin de semana, Compostela hizo un 'aullido' colectivo cuyo eco tardará mucho en disiparse.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Óscar Villán

As escolas infantís inician unha proposta creativa co ilustrador Óscar Villán
Redacción
Foto archivo niña jugando en navidad

O Espazo Apego enche decembro de maxia e Nadal para as familias
Adriana Quesada
Centro Sociocultural José Saramago

O Concello impulsa a reforma integral das fachadas do Centro Sociocultural José Saramago de Vite
Redacción
A alcaldesa, Goretti Sanmartín, celebra o retorno das estatuas acompañada acompañada da tenenta de alcaldesa, María Rozas, da concelleira Míriam Louzao e da a presidenta do Padroado do Museo, Concha Losada

As esculturas do Mestre Mateo regresan a Santiago tras décadas en mans da familia Franco
Eladio González Lois