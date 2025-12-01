El PP acusa al Concello de “tomar el pelo” a los vecinos de la Almáciga con la nueva parada del bus en Touro

Bus urbano de Santiago de Compostela, en una foto de archivo Eladio Lois

El concejal del Partido Popular de Santiago, José Ramón de la Fuente, ha acusado al gobierno local de “tomarle el pelo” a los vecinos del barrio de la Almáciga con la decisión de habilitar una parada de autobús en la rúa Touro, una medida que, según advierte, “solo busca colgarse una medalla sin pensar en la vecindad".

El edil popular José Ramón de la Fuente, en rueda de prensa PP de Santiago

El edil sostiene que la propuesta ya fue planteada por el Concello en una asamblea celebrada en marzo, y que en aquel momento los propios residentes dejaron claro que no era una alternativa válida, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida. Según explica, la actuación no resuelve los recorridos necesarios ni la accesibilidad en una zona con pendientes y escasa conexión directa con los equipamientos del entorno.

Para De la Fuente, la única solución aceptable pasa porque el autobús urbano llegue hasta el colegio Santiago Apóstolo y realice dos paradas: una en el propio centro educativo y otra en la rúa Touro. “Solo así se resolverían los problemas de movilidad en la zona”, afirma, y critica que la medida diseñada por el gobierno de BNG y CA “solo tiene por objeto hacer propaganda y anuncios vacíos”.

Bouza denuncia el "colapso" de las Urgencias en Santiago y pide la dimisión del gerente del Sergas Más información

El concejal también cuestiona la elección de la línea que subirá hasta Touro y la frecuencia prevista, que califica de insuficiente para dar servicio al barrio. Los tiempos anunciados —56 minutos en días laborables, 1 hora y 17 minutos los sábados y 2 horas y 18 minutos los domingos—, afirma, no responden a las necesidades de los residentes. “Con estas frecuencias, el gobierno podría ahorrarse la medida”, añade.

Los vecinos ya habían rechazado la propuesta en marzo

Durante la reunión mantenida hace unos meses con el concejal de Mobilidade y el gerente de Tussa, los vecinos rechazaron la iniciativa y propusieron una alternativa con dos paradas que permitiera acercar el servicio a los residentes de las rúas Betanzos, O Pino y Tomiño. Desde el PP recuerdan que esta alternativa buscaba una mayor cobertura en un barrio con movilidad limitada.

Incluso sugirieron que, antes que mantener una línea que suba únicamente hasta Touro, se instalase una rampa mecánica, que, a su juicio, “daría mejor servicio y menos molestias”.

Pérdida de plazas de aparcamiento y acusaciones de improvisación

El PP advierte además de que la actuación provocará la pérdida de cerca de veinte plazas de aparcamiento en un entorno densamente poblado y con escasa disponibilidad de estacionamiento. De la Fuente considera que el gobierno local “no solo no soluciona ningún problema, sino que agrava otro ya endémico en el barrio”.

El edil insiste en que es imprescindible ofrecer una solución definitiva que permita que el autobús llegue hasta el colegio Santiago Apóstolo, dando respuesta a una demanda que —subraya— llevan tiempo reclamando tanto los colectivos como los vecinos de la zona.