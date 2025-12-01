Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Bouza acusa al Gobierno local de tener un "absoluto desgobierno"

El secretario general del PSdeG critica la falta de respuesta de Goretti Sanmartín después de que el parque de bomberos quedase vacío durante una intervención

Agencias
01/12/2025 16:25
El secretario general del PSdeG en Santiago, Aitor Bouza, en un acto
El secretario general del PSdeG en Santiago, Aitor Bouza, en un acto
PSdeG
El secretario general del PSdeG en Santiago, Aitor Bouza, ha subrayado que la ciudad "le queda grande al Gobierno local y a la alcaldesa, Goretti Sanmartín". "Hay un absoluto desgobierno", enfatizó.

Así lo ha manifestado tras ser preguntado por los medios de comunicación después de que el parque de bomberos quedase este lunes vacío durante hora y cuarto por un accidente múltiple de tres vehículos. Los tres efectivos presentes tuvieron que desplazarse hasta el lugar de los hechos, dejando el parque vacío durante la duración de la intervención.

Uno de los vehículos implicados en el accidente múltiple de esta mañana

Un accidente múltiple en la N-525 deja dos heridos y evidencia la falta de efectivos en el servicio de bomberos

Más información

Bouza ha defendido el papel de su partido, que "está trabajando en buscar soluciones para esta situación". "Siempre nos tuvieron a su lado para poder dar soluciones pero ahora lo que le toca al Gobierno es gobernar", insistió.

En esta línea, ha remarcado que lo que "hace falta en esta ciudad" es un Gobierno que "realmente se preocupe" y sea "diligente" para poder dar soluciones.

Asimismo, el socialista ha indicado que no puede ser que "después de todo un año advertidos" de que esto podía ocurrir "no se pusiese encima de la mesa ninguna solución".

Por eso, ha destacado que la única conclusión a la que pueden llegar es que a día de hoy hay un "absoluto desgobierno". "No solamente con eso, sino con el resto de cuestiones que evidentemente llevamos reclamando durante todas estas semanas", ha concluido.

