Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

As esculturas do Mestre Mateo regresan a Santiago tras décadas en mans da familia Franco

O Museo do Pobo Galego acolle desde este luns as dúas figuras románicas tras a execución do fallo do Supremo que ordenou a súa devolución

Eladio Lois
Eladio Lois
01/12/2025 21:49
A alcaldesa, Goretti Sanmartín, celebra o retorno das estatuas acompañada acompañada da tenenta de alcaldesa, María Rozas, da concelleira Míriam Louzao e da a presidenta do Padroado do Museo, Concha Losada
A alcaldesa, Goretti Sanmartín, celebra o retorno das estatuas acompañada da tenenta de alcaldesa, María Rozas, da concelleira Míriam Louzao e da a presidenta do Padroado do Museo, Concha Losada
Concello de Santiago
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

As esculturas do Mestre Mateo, pertencentes ao conxunto do Pórtico da Gloria, xa están en Santiago. O Concello formalizou este luns a súa recuperación no Pazo de Meirás, onde a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, asinou a acta de entrega que pon fin a unha das reclamacións patrimoniais máis significativas emprendidas pola cidade nas últimas décadas.

A propia rexedora compostelá encabezou a comitiva municipal que este luns se trasladou ao Pazo de Meirás para asinar a acta de entrega das estatuas
A propia rexedora compostelá encabezou a comitiva municipal que este luns se trasladou ao Pazo de Meirás para asinar a acta de entrega das estatuas
Catedral de Santiago

A devolución faise efectiva despois de que o Tribunal Supremo estimase o recurso presentado polo Concello no ano 2022, recoñecendo a titularidade pública das esculturas e revogando as resolucións previas da Audiencia Provincial e do Xulgado de Primeira Instancia de Madrid. Con esta decisión, a xustiza avala a tese municipal defendida desde 2017: que as pezas foran espoliadas e que debían regresar ao patrimonio de Santiago.

As figuras quedarán expostas de maneira temporal no Museo do Pobo Galego, nun espazo que cumpre as condicións técnicas necesarias para a súa conservación e que, ademais, é un inmoble de titularidade municipal. A elección permite non só garantir a protección das obras, senón tamén situar a súa exhibición nun contexto cultural coherente e accesible para a cidadanía.

Un espazo para a memoria e a reflexión

O Concello confirmou que, durante a estancia das esculturas no Museo do Pobo Galego —ata o mes de maio de 2026—, programaranse actividades de carácter memorístico e divulgativo. O obxectivo é contextualizar historicamente o retorno das pezas e promover unha reflexión colectiva arredor do espolio patrimonial e da defensa dos bens culturais.

A chegada das esculturas tamén simboliza, segundo o Goberno local, un paso salientable na preservación da memoria histórica. O regreso prodúcese 50 anos despois da morte do ditador Francisco Franco, un prazo que o Concello considera ilustrativo da persistencia das estruturas de impunidade asociadas á ditadura.

Un proceso xudicial longo e complexo

A vía legal iniciouse en 2017, cando o Concello promoveu unha demanda contra Carmen Franco Polo —e, tras o seu falecemento, contra os seus herdeiros— para reclamar a propiedade das dúas figuras do Mestre Mateo. A acción reivindicatoria foi inicialmente desestimada en dúas instancias, que consideraron que as esculturas non estaban identificadas de forma axeitada.

Porén, o Supremo deu a razón ao Concello ao concluír que a identificación era suficiente e que as pezas, efectivamente, debían regresar ao patrimonio municipal. A resolución supón un precedente xurídico de relevancia para outras reivindicacións patrimoniais relacionadas co franquismo.

O Goberno municipal destacou o traballo desenvolvido ao longo de anos por distintos equipos políticos, técnicos e colectivos sociais implicados na defensa da memoria e do patrimonio. Entre eles, figuras como Martiño Noriega —que impulsou o inicio da demanda—, así como profesionais da Asesoría Xurídica Municipal, do Patrimonio do Concello, do Auditorio de Galicia e do propio Museo do Pobo Galego.

Hoxe é un día histórico para Santiago de Compostela e para Galicia, por primeira vez o Concello consegue que os Franco teñan que devolver os bens incautados a través do espolio, por unha sentenza por primeira vez na historia”Goretti Sanmartín

Tamén se fixo un recoñecemento expreso á labor das entidades cidadás que durante décadas mantiveron viva a reclamación destes bens, singularmente a asociación O Sorriso de Daniel, así como ás numerosas organizacións culturais, sociais e educativas que traballaron arredor da recuperación da memoria histórica.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Óscar Villán

As escolas infantís inician unha proposta creativa co ilustrador Óscar Villán
Redacción
Foto archivo niña jugando en navidad

O Espazo Apego enche decembro de maxia e Nadal para as familias
Adriana Quesada
Centro Sociocultural José Saramago

O Concello impulsa a reforma integral das fachadas do Centro Sociocultural José Saramago de Vite
Redacción
El secretario general del PSdeG en Santiago, Aitor Bouza, en un acto

Bouza acusa al Gobierno local de tener un "absoluto desgobierno"
Agencias