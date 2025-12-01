Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

As escolas infantís inician unha proposta creativa co ilustrador Óscar Villán

O artista galego impulsa sesións formativas e un mural colectivo arredor do pictograma “Lúa” dentro do programa municipal “Ler para crecer”

Redacción
01/12/2025 21:52
Óscar Villán
Óscar Villán guía ao profesorado das escolas infantís nun proceso de creación plástica
Concello de Santiago
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Desde este luns 1 de decembro teñen lugar nas escolas infantís municipais e nas coxestionadas co Consorcio (Conxo, As Fontiñas, Meixonfrío, San Roque, Tambre, Tras Parlamento Castiñeiriño) unhas sesións formativas para o desenvolvemento dunha proposta de intervención plástica, a cargo do ilustrador Óscar Villán, Premio Nacional de Ilustración e artista galego de recoñecido prestixio.

O traballo a realizar toma como base o pictograma poético “Lúa” de Kalandraka, con textos de Antonio Rubio e ilustración de Óscar Villán e mediante a técnica escollida por cada escola: pintura de dedos, colaxe etc. Rematará coa elaboración dun mural final co alumnado e profesorado.

Esta actividade enmárcase dentro do programa municipal de promoción da lectura e das artes plásticas que leva por título “Ler para crecer” e que está dirixido ao profesorado e aos nenos e as nenas de Santiago. O seu obxectivo é promocionar o hábito lector en galego como un dos elementos básicos na formación integral dos nenos e nenas de Compostela. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Foto archivo niña jugando en navidad

O Espazo Apego enche decembro de maxia e Nadal para as familias
Adriana Quesada
Centro Sociocultural José Saramago

O Concello impulsa a reforma integral das fachadas do Centro Sociocultural José Saramago de Vite
Redacción
A alcaldesa, Goretti Sanmartín, celebra o retorno das estatuas acompañada acompañada da tenenta de alcaldesa, María Rozas, da concelleira Míriam Louzao e da a presidenta do Padroado do Museo, Concha Losada

As esculturas do Mestre Mateo regresan a Santiago tras décadas en mans da familia Franco
Eladio González Lois
El secretario general del PSdeG en Santiago, Aitor Bouza, en un acto

Bouza acusa al Gobierno local de tener un "absoluto desgobierno"
Agencias