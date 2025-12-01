As escolas infantís inician unha proposta creativa co ilustrador Óscar Villán
O artista galego impulsa sesións formativas e un mural colectivo arredor do pictograma “Lúa” dentro do programa municipal “Ler para crecer”
Desde este luns 1 de decembro teñen lugar nas escolas infantís municipais e nas coxestionadas co Consorcio (Conxo, As Fontiñas, Meixonfrío, San Roque, Tambre, Tras Parlamento Castiñeiriño) unhas sesións formativas para o desenvolvemento dunha proposta de intervención plástica, a cargo do ilustrador Óscar Villán, Premio Nacional de Ilustración e artista galego de recoñecido prestixio.
O traballo a realizar toma como base o pictograma poético “Lúa” de Kalandraka, con textos de Antonio Rubio e ilustración de Óscar Villán e mediante a técnica escollida por cada escola: pintura de dedos, colaxe etc. Rematará coa elaboración dun mural final co alumnado e profesorado.
Esta actividade enmárcase dentro do programa municipal de promoción da lectura e das artes plásticas que leva por título “Ler para crecer” e que está dirixido ao profesorado e aos nenos e as nenas de Santiago. O seu obxectivo é promocionar o hábito lector en galego como un dos elementos básicos na formación integral dos nenos e nenas de Compostela.