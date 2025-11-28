Tres artistas composteláns, finalistas na XV Bienal de Pintura do Eixo Atlántico inaugurada en Viana do Castelo
A mostra reúne 28 obras seleccionadas pola súa elevada calidade técnica e creativa e poderá visitarse no Museu de Artes Decorativas ata finais de xaneiro
A XV Bienal de Pintura do Eixo Atlántico foi inaugurada este 27 de novembro en Viana do Castelo, nun acto que reuniu autoridades da Eurorrexión e os artistas finalistas do certame. A mostra poderá visitarse no Museu de Artes Decorativas ata finais de xaneiro, no marco da Capital da Cultura do Eixo Atlántico 2025. Entre as 28 obras seleccionadas, hai 3 de artistas de Santiago de Compostela.
Durante o acto inaugural anunciáronse as obras gañadoras desta edición marcada pola elevada calidade técnica, a diversidade estética e a innovación conceptual. O primeiro premio foi para "A liberdade de ser" de Acácio Viegas, o segundo foi recibido por "Rompiendo límites" de Javier Pena, e o tercero para "O que vi" de Afonso António.
O evento contou coa presenza do secretario xeral do Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao; do vicepresidente do Eixo Atlántico e alcalde de Viana do Castelo, Luís Nobre; de Vítor Dias, Diretor Regional do Norte do IPDJ; de Sara Pérez Bello, representante da Xunta de Galicia no xurado; e de Patricia Oliveira, membro do xurado en representación do IPDJ.