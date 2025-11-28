Mi cuenta

Tres artistas composteláns, finalistas na XV Bienal de Pintura do Eixo Atlántico inaugurada en Viana do Castelo

A mostra reúne 28 obras seleccionadas pola súa elevada calidade técnica e creativa e poderá visitarse no Museu de Artes Decorativas ata finais de xaneiro

Redacción
28/11/2025 17:44
As autoridades da Eurorrexión e os artistas finalistas participaron na inauguración da XV Bienal de Pintura do Eixo Atlántico en Viana do Castelo
Concello de Santiago
A XV Bienal de Pintura do Eixo Atlántico foi inaugurada este 27 de novembro en Viana do Castelo, nun acto que reuniu autoridades da Eurorrexión e os artistas finalistas do certame. A mostra poderá visitarse no Museu de Artes Decorativas ata finais de xaneiro, no marco da Capital da Cultura do Eixo Atlántico 2025. Entre as 28 obras seleccionadas, hai 3 de artistas de Santiago de Compostela.

Durante o acto inaugural anunciáronse as obras gañadoras desta edición marcada pola elevada calidade técnica, a diversidade estética e a innovación conceptual. O primeiro premio foi para "A liberdade de ser" de Acácio Viegas, o segundo foi recibido por "Rompiendo límites" de Javier Pena, e o tercero para "O que vi" de Afonso António. 

O evento contou coa presenza do secretario xeral do Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao; do vicepresidente do Eixo Atlántico e alcalde de Viana do Castelo, Luís Nobre; de Vítor Dias, Diretor Regional do Norte do IPDJ; de Sara Pérez Bello, representante da Xunta de Galicia no xurado; e de Patricia Oliveira, membro do xurado en representación do IPDJ.

Te puede interesar

Laguna auditorio de Galicia

Santiago, presente na primeira edición dos Premios da Cociña Galega
Redacción
Convenio IDAE

Brión recibe 2,7 millóns para renovar o 90% do seu alumeado público
Redacción
A concelleira María Rozas durante a presentación do Talentia Summit 2025

A Intelixencia Artificial e a Xeración Z centran o Foro Talentia 2025, que abrirá o Talentia Summit o 4 de decembro
Redacción
O concelleiro Xesús Domínguez, acompañado polo xefe de servizo Antonio Ranedo, durante a rolda de prensa

Domínguez destaca o avance das obras municipais e anuncia a inminente recepción da reurbanización de Puente la Reina
Redacción