Santiago crea una comisión para diseñar el futuro servicio municipal de comedores escolares

La iniciativa, impulsada por BNG y Compostela Aberta y apoyada por los ediles no adscritos, analizará el modelo de gestión más sostenible y eficiente para este nuevo servicio público

Agencias
28/11/2025 11:13
El Pleno del Ayuntamiento de Santiago ha dado luz verde a la creación de una comisión de estudio para determinar la forma más sostenible y eficiente para la gestión de un servicio municipal de comedor para atender al alumnado de los centros educativos y de las actividades municipales de conciliación.

La comisión deberá analizar los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros del futuro servicio de comedores del Ayuntamiento de Santiago y proponer la mejor forma para gestionarlo.

Este órgano estará integrado por una representación de todo el abanico político del Ayuntamiento para debatir la mejor propuesta de gestión.

La propuesta fue aprobada con los votos a favor de los grupos que conforman el gobierno, BNG y Compostela Aberta, que defienden que ese servicio debe crearse con personal propio del Ayuntamiento y también con el respaldo de los concejales no adscritosPP y PSOE se han abstenido.

Te puede interesar

Laguna auditorio de Galicia

Santiago, presente na primeira edición dos Premios da Cociña Galega
Redacción
Convenio IDAE

Brión recibe 2,7 millóns para renovar o 90% do seu alumeado público
Redacción
A concelleira María Rozas durante a presentación do Talentia Summit 2025

A Intelixencia Artificial e a Xeración Z centran o Foro Talentia 2025, que abrirá o Talentia Summit o 4 de decembro
Redacción
O concelleiro Xesús Domínguez, acompañado polo xefe de servizo Antonio Ranedo, durante a rolda de prensa

Domínguez destaca o avance das obras municipais e anuncia a inminente recepción da reurbanización de Puente la Reina
Redacción