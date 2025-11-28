Santiago crea una comisión para diseñar el futuro servicio municipal de comedores escolares

El Pleno acordó constituir una comisión que estudiará cómo implantar un servicio municipal de comedor para el alumnado y los programas de conciliación

El Pleno del Ayuntamiento de Santiago ha dado luz verde a la creación de una comisión de estudio para determinar la forma más sostenible y eficiente para la gestión de un servicio municipal de comedor para atender al alumnado de los centros educativos y de las actividades municipales de conciliación.

La comisión deberá analizar los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros del futuro servicio de comedores del Ayuntamiento de Santiago y proponer la mejor forma para gestionarlo.

Este órgano estará integrado por una representación de todo el abanico político del Ayuntamiento para debatir la mejor propuesta de gestión.

La propuesta fue aprobada con los votos a favor de los grupos que conforman el gobierno, BNG y Compostela Aberta, que defienden que ese servicio debe crearse con personal propio del Ayuntamiento y también con el respaldo de los concejales no adscritos. PP y PSOE se han abstenido.