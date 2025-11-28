Pacientes denuncian un “escenario dantesco” en las urgencias del CHUS con 36 personas en camillas y sillas en los pasillos

Fotograma del vídeo difundido por la Asocación de Pacientes del CHUS Cedida

La Asociación de Pacientes y Usuarios del CHUS ha denunciado públicamente la situación vivida este miércoles, 26 de noviembre, en el servicio de urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, que describen como un escenario “dantesco”. Según detallan, a las 15.58 horas había 28 pacientes de distinta gravedad ubicados en padiolas y sillas de ruedas en los corredores de acceso y áreas limítrofes, expuestos al paso constante de personas. A las 17.16 horas, la cifra ascendía a 36, con la cola rodeando la zona de Pediatría y llegando hasta los ascensores.

El colectivo asegura que se registraron 33 pacientes con ingreso ya firmado, pero sin cama disponible en planta, obligando a ubicarlos en la sala de observación y en los pasillos, “con camillas amontonadas”, sin espacio para acompañantes y sin poder garantizar la mínima intimidad.

Retrasos de más de cinco horas y falta de camillas disponibles

La asociación afirma que hubo personas que permanecieron más de cinco horas en los corredores esperando ser trasladadas a zonas de atención y que, en determinados momentos, ya no quedaban camillas libres. Una situación que, según sostienen, “no respeta los derechos fundamentales de los pacientes” y que constituye un “abandono asistencial” contrario a los principios recogidos en la Ley de Salud de Galicia.

El colectivo insiste en que los corredores “no son lugares de atención ni de espera” y que, una vez realizada la clasificación por triaje, los pacientes deben ser ubicados en espacios adecuados donde se garantice dignidad, vigilancia y confidencialidad.