Los I Premios de la Industria Musical de Galicia celebran su primera edición en Santiago

Foto de familia de los ganadores de los I Premios de la Industria Musical de Galicia durante la gala celebrada en la Sala Capitol Aigi Boga

La Sala Capitol de Santiago se convirtió este jueves, 27 de noviembre, en el punto de encuentro de la música gallega con la celebración de la gala inaugural de los I Premios de la Industria Musical de Galicia. La iniciativa, impulsada por la Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM) con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de Agadic, y de la Deputación da Coruña, nace con la vocación de reconocer trayectorias, proyectos y prácticas que destacan por su contribución creativa, innovadora y sostenible al sector

El evento dio comienzo a las 19.30 horas en un ambiente cercano, diseñado para favorecer la convivencia entre los distintos agentes de la industria. La periodista pontevedresa Tamara García Romero condujo la gala, mientras Señora DJ puso el broche musical a la velada.

Premios que celebran el talento y la profesionalización

El jurado profesional —integrado por especialistas en música, comunicación, producción y sostenibilidad— fue el encargado de seleccionar a los ganadores en catorce categorías. La gala reconoció trabajos como el diseño de iluminación de Teresa Tresandí para DILUVIO de Tanxugueiras, la implementación de sonido de Iago Blanco en el proyecto de The Rapants, la labor de Vacaline como empresa proveedora de servicios y el trabajo de Xabi Carnota como profesional de producción.

También fueron distinguidos el mánager Kin Martínez, la producción discográfica de Juan de Dios para Feira de De Ninghures, la puesta en escena creada por Marina Oural y Ugia Pedreira para Guadi Galego, la labor de programación de Julio Gómez y Luis Campos desde Sinsalaudio, el proyecto de comunicación de Bring the Noise por el Resurrection Fest, y la identidad visual y el videoclip de Hibernarse de Fillas de Cassandra, reconocidos en sus respectivas categorías.

Surfing the Lérez resultó premiado como mejor evento cultural y musical, y la Sala Capitol recibió el reconocimiento como mejor espacio musical. El Festival de la Luz obtuvo el galardón al proyecto más destacado en materia de sostenibilidad. Además, la Xunta Directiva de AGEM distinguió a Carlos Ares como artista del año y a Francisco Gómez ‘Gandy’ como persona del año. La experiencia del público también fue premiada mediante votación popular, recayendo nuevamente en Surfing the Lérez.