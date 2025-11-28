La Xunta adjudica por 1,8 millones la redacción del proyecto para transformar el parking del CHUS

La Xunta ha adjudicado por 1,8 millones de euros la redacción del Proxecto de Interese Autonómico (PIA) destinado a mejorar el aparcamiento, los accesos y la urbanización integral del entorno del Hospital Clínico Universitario de Santiago. El contrato, otorgado a la empresa Proyfe, establece un plazo de 12 meses para la entrega del documento definitivo, que será la herramienta marco para ordenar uno de los ámbitos más tensos en materia de movilidad de la capital gallega.

En paralelo a la redacción del PIA, la Administración autonómica avanzará en los proyectos de ejecución vinculados a la creación de nuevos aparcamientos, en la mejora de la conexión con la zona de la Choupana y en la reorganización del viario del entorno. El plan se apoyará en estudios previos ya elaborados por la Xunta, como el análisis de movilidad y estacionamiento o el estudio de mejora de accesos al CHUS, además de incorporar las propuestas trasladadas por el Concello.

Un proyecto sustentado en el convenio entre Xunta y Concello

Las actuaciones previstas se enmarcan en el convenio firmado en agosto de 2024 entre las consellerías de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, Sanidade y Medio Ambiente, junto al Concello de Santiago. El Gobierno gallego asumirá la mayor parte del esfuerzo financiero, con el compromiso de cubrir el 90% de los costes de ordenación y el 80% de las obras, además de aportar 3,5 millones de euros a trabajos municipales de saneamiento y abastecimiento. El Concello, por su parte, asumirá el 20% restante y aplicará una bonificación del 95% en el impuesto sobre construcciones derivadas de las actuaciones del Sergas.

Urbanización, accesos y aparcamiento: los tres ejes de transformación

El PIA funcionará como un instrumento determinante para reorganizar por completo la movilidad y los espacios del ámbito hospitalario. La propuesta plantea una urbanización más humanizada, con recorridos reorganizados para eliminar puntos de conflicto y ganar fluidez, así como la retirada del cierre perimetral del CHUS y la incorporación de nuevas zonas verdes. La intención es convertir el espacio compartido entre el Clínico, el Hospital Gil Casares y el Centro de Protonterapia en una gran plaza pública, con acceso peatonal prioritario y tránsito preferente para vehículos sanitarios y transporte público.

En la reorganización de accesos se prevé establecer una circulación perimetral que diferencie a quienes necesitan realizar paradas rápidas de quienes permanecen más tiempo en el complejo y deben estacionar. El plan incorpora además un nuevo vial por el noroeste, la mejora de los accesos por la rúa da Choupana y la reorganización del tráfico que llega desde la avenida de Barcelona, con la intención de reducir la saturación que soporta en la actualidad.

En cuanto al aparcamiento, el PIA estudia diferentes localizaciones para áreas perimetrales de alta capacidad, aprovechando los desniveles existentes para integrar plantas semisoterradas. Entre las opciones figuran un aparcamiento en el noroeste del recinto, otro en la zona suroeste —donde se ubica el helipuerto— y áreas próximas al edificio A de la ampliación. También se analiza una propuesta del Concello para habilitar un estacionamiento en la avenida Mestre Mateo, pensado para compartir usos con los espacios universitarios de la zona.

Una intervención destinada a aliviar uno de los puntos más saturados de Compostela

La Xunta subraya que el PIA pretende ordenar de manera integral un área que soporta una elevada presión diaria de tráfico. El objetivo es mejorar la accesibilidad, facilitar los recorridos de profesionales y pacientes, y reducir la congestión de un entorno que acumula desigualdades de tránsito, falta de plazas de estacionamiento y dificultades para maniobrar en horas punta. El plan servirá además como marco para el crecimiento futuro del complejo sanitario, en un contexto en el que el CHUS continúa ampliando servicios e infraestructuras.