La restauración de la torre del reloj de la Catedral de Santiago sale a licitación por 2,4 millones de euros

Imagen de la torre del reloj de la Catedral de Santiago, también conocida como Berenguela, cuyo proyecto de restauración sale ahora a licitación Santos Díez

La torre del reloj de la Catedral de Santiago afronta un nuevo paso hacia su restauración integral. El presupuesto base de licitación de las obras asciende a 2.455.751,02 euros (IVA incluido), según recoge el anuncio de contratación publicado este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG). El proyecto, impulsado por el Arzobispado de Santiago, contempla una intervención de calado en una de las estructuras más reconocibles del conjunto catedralicio, conocida popularmente como Berenguela.

El procedimiento será de libre concurrencia, lo que permitirá que cualquier empresa interesada presente su oferta para ejecutar la rehabilitación.

Acceso a la documentación y vías de contacto

Las compañías que deseen concurrir podrán consultar y descargar la documentación completa del expediente a través del perfil del contratante del Arzobispado, disponible en la web archicompostela.org/perfil-del-contratante/.

Para resolver dudas o cuestiones técnicas, se habilitan también el teléfono 981 57 23 00 y el correo electrónico contratacion@archicompostela.org, abiertos a consultas durante el periodo de licitación.

El anuncio fija un plazo de 46 días naturales desde el día siguiente a su publicación en el DOG para recibir propuestas. La fecha límite se sitúa por tanto en el 13 de enero de 2026, a las 14.00 horas, momento en que se cerrará el registro y comenzará la evaluación de las candidaturas.

La intervención prevista busca garantizar la conservación, estabilidad y puesta en valor de la torre del reloj, pieza patrimonial esencial en la silueta histórica de la Catedral y del casco antigo compostelano.