La moda del 'barefoot' llega a Santiago

Calzado 'barefoot' Cedida

El calzado barefoot, una tendencia en pleno auge que apuesta por caminar de forma más natural y respetuosa con el cuerpo, aterriza por primera vez en Santiago de Compostela de la mano de Beflamboyant, marca gallega referente en diseño vegano y sostenible. La firma ha inaugurado este viernes su primera tienda física en el centro comercial As Cancelas, coincidiendo con la campaña del Black Friday, y convirtiéndose en el primer espacio permanente de la ciudad dedicado en exclusiva a esta filosofía de calzado.

Momento de la inauguración de la primera tienda física de Beflamboyant en As Cancelas Cedida

La marca, conocida hasta ahora por su presencia digital, introduce en Compostela un concepto que ha ganado miles de seguidores en los últimos años: modelos que respetan la forma natural del pie, con suelas flexibles, materiales orgánicos y diseños pensados para promover una pisada libre y saludable. La tienda se abre con el objetivo de acercar esta experiencia al público local, permitiendo probar, tocar y experimentar con un tipo de calzado que ha revolucionado el mercado internacional.

Dani Martín, nuevo cabeza de cartel de O Son do Camiño Más información

Una experiencia sensorial para descubrir el barefoot

Más que una tienda, el nuevo espacio busca convertirse en una experiencia sensorial para el visitante. Quienes se acerquen a la tienda podrán probar los modelos, examinar de cerca los materiales y comprobar la flexibilidad de las suelas, además de profundizar en la filosofía barefoot.

El establecimiento incorpora también una Foot Care Station, un área dedicada al cuidado y concienciación sobre la salud podal, y contará con diseños exclusivos fruto de colaboraciones con marcas afines. La apertura es además el resultado del impulso recibido tras la participación de Beflamboyant en los DNVB Awards, organizados por Carmila, copropietaria del centro comercial, un programa que actúa como puente para marcas digitales que desean dar el salto al retail físico .