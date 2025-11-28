Mi cuenta

Santiago de Compostela

La investigadora Sonia Eiras gana el VII Premio Ramiro Carregal de Investigación en Cardiología

Su proyecto desarrolla terapias preventivas para reducir el tejido adiposo disfuncional asociado a patología valvular y coronaria

Eladio Lois
Eladio Lois
28/11/2025 12:30
La investigadora Sonia Eiras, galardonada con el VII Premio Ramiro Carregal de Investigación en Cardiología
La investigadora Sonia Eiras, galardonada con el VII Premio Ramiro Carregal de Investigación en Cardiología
Cedida
La investigadora Sonia Eiras Penas ha sido reconocida con el VII Premio Internacional Ramiro Carregal de Investigación en Cardiología, dedicado en esta edición al estudio de las enfermedades valvulares cardíacas. El fallo del jurado, presidido por el cardiólogo José Ramón González Juanatey, ha confirmado su elección para un galardón que incluye 30.000 euros y que será entregado en 2026 en Santiago de Compostela por el empresario gallego Ramiro Carregal.

O conselleiro Román Rodríguez xunto ao alumnado do CEE López Navalón durante a presentación das estatuíñas dos Premios Rebulir 2025

As estatuíñas dos Premios Rebulir 2025 nacen no CEE López Navalón de Santiago

Más información

Eiras, natural de Vila de Cruces y doctora en Biología, lidera el grupo de Cardiología Traslacional en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS). Su proyecto se centra en la medicina de precisión aplicada a pacientes con grasa epicárdica disfuncional, un tejido que, según la evidencia científica, puede favorecer el riesgo de enfermedad valvular y coronaria.

Un proyecto centrado en la detección y prevención del deterioro cardiovascular

El estudio galardonado propone identificar a pacientes cuya patología valvular está asociada a una acumulación anómala de tejido adiposo epicárdico. Para ello, emplea biomarcadores y técnicas de imagen no invasivas que permiten orientar sobre el riesgo y evolución de estas enfermedades. Factores como la obesidad, la diabetes, la hipertensión o el envejecimiento contribuyen a que este tejido adquiera un comportamiento metabólico disfuncional, lo que puede dificultar los tratamientos convencionales y acelerar el deterioro cardiovascular.

La investigadora explica que el proyecto aborda el desarrollo de estrategias terapéuticas preventivas para reducir este tejido y mejorar la respuesta al tratamiento. Según Eiras, estos avances podrían ayudar a tomar decisiones terapéuticas con beneficio directo para los pacientes, especialmente mediante fármacos que ya han demostrado eficacia en la modulación inflamatoria.

Un compromiso sostenido con el mecenazgo científico

El Premio Internacional Ramiro Carregal forma parte de la apuesta del presidente de Frinsa por el mecenazgo en ciencia y salud. Creado en 2018, este galardón ha consolidado su prestigio en el ámbito biomédico, y se suma a otras iniciativas impulsadas por el empresario, como el Premio Internacional de Investigación Oncológica y el Premio a Talentos Emergentes, que alcanzan ya catorce y siete ediciones, respectivamente.

