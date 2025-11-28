El Foro Galicia Crea se presenta en Santiago con una jornada dedicada a siete siglos de creación literaria en gallego

El pazo de San Roque acogerá la presentación del Foro Galicia Crea el próximo 5 de diciembre. Cedida

El Foro Galicia Crea se presentará oficialmente el próximo 5 de diciembre en el pazo de San Roque, en Santiago de Compostela, durante un coloquio centrado en los siete siglos de creación literaria en gallego. El acceso será libre hasta completar capacidad. La iniciativa nace impulsada por un grupo diverso de representantes de la ciencia, la tecnología y la cultura con el objetivo de promover la creatividad, el pensamiento libre y la reflexión colectiva desde Galicia, en diálogo con el contexto global.

As estatuíñas dos Premios Rebulir 2025 nacen no CEE López Navalón de Santiago Más información

Además de organizar espacios de debate, el foro pondrá en marcha un Plan de Mentorización destinado a orientar a las generaciones más jóvenes en su desarrollo creativo y profesional.

Un proyecto con nombres destacados de la ciencia y la cultura gallegas

Entre las personas fundadoras del Foro Galicia Crea figuran la inmunóloga África González, la productora audiovisual Zaza Ceballos, el forense Ángel Carracedo, el físico Jorge Mira, la ingeniera en telecomunicación Edita de Lorenzo, la editora Laura Rodríguez Herrera, la administrativista Teresa Carballeira, el periodista Alfonso Cabaleiro, la jurista y secretaria general de la Universidade de Vigo María José Bravo, el empresario Pati Blanco y el catedrático de Literatura Comparada José María Paz Gago, coordinador de la jornada junto a la profesora Gema Vallín

Cartel del evento Cedida

Siete siglos de creación poética en lengua gallega

La jornada cultural se articulará en torno a las primeras manifestaciones literarias en gallego, las cantigas galaico-portuguesas surgidas a finales del siglo XII y desarrolladas en los dos siglos posteriores. Su máximo esplendor llegó con el reinado del trovador don Dinis de Portugal, que convirtió la lengua gallego-portuguesa en idioma oficial del reino. El año 1325, fecha de su fallecimiento, marca los siete siglos que ahora se conmemoran como fundamento de la tradición literaria gallega .

La cita será inaugurada por Zaza Ceballos, presidenta de Galicia Crea, el secretario xeral da Lingua Valentín García y el director xeral de Cultura Anxo Lorenzo. La conferencia inicial correrá a cargo de la catedrática emérita Mercedes Brea, mientras que la clausura la impartirá el investigador portugués José Augusto de Sottomayor Pizarro, uno de los mayores especialistas en la figura de don Dinis.

El encuentro incluirá intervenciones de Elvira Fidalgo Francisco (USC), Santiago Gutiérrez García (USC) y Gema Vallín Blanco (UDC), además de la presentación de Universo Cantigas, un proyecto que reúne la edición integral del corpus de cantigas medievales en formatos digital y físico, a cargo de Manuel Ferreiro y Leticia Eirín, ambos de la Universidade da Coruña.

La mañana concluirá con una mesa redonda sobre el presente y futuro de la creación poética en Galicia, con la participación de Yolanda Castaño, Adrián Maceda y Helena Salgueiro. La programación se completará con dos espectáculos musicales basados en las cantigas medievales, interpretados por los grupos Alana y Manseliña.

La actividad está organizada por el Foro Galicia Crea con la colaboración de la Secretaría Xeral da Lingua y la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia.