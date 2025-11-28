Mi cuenta

Santiago de Compostela

Domínguez destaca o avance das obras municipais e anuncia a inminente recepción da reurbanización de Puente la Reina

O concelleiro de Vías e Obras salienta a transformación urbana en marcha, desde Puente la Reina ata o futuro barrio verde de Pontepedriña

Redacción
28/11/2025 17:45
O concelleiro Xesús Domínguez, acompañado polo xefe de servizo Antonio Ranedo, durante a rolda de prensa
O concelleiro de Vías e Obras, Xesús Domínguez, acompañado do xefe de servizo de Obras e Proxectos, Antonio Ranedo, compareceu para explicar a labor de execución que está a desenvolver o seu departamento. No balance que expuso, Domínguez avanzou que en próximos días vaise celebrar o acto formal de recepción da reurbanización de Puente la Reina e que xa está programada a actuación de mellora da accesibilidade na Rúa do Hórreo.

Puente la Reina

A reurbanización desta obra encara o seu final, cos traballos practicamente rematados, de maneira que xa se vai celebrar nos próximos días o acto formal de recepción. Na súa explicación mostrou imaxes de como era o estado anterior e actual, ao respecto do que Domínguez destacou a “evidente mellora da calidade do espazo da rúa”. Esta obra tamén supón unha mellora ambiental na rúa colocando arboredo, reordenando os espazos de aparcamento e a posición do mobiliario urbano e renovación das redes de servizos.

Na liña deste tipo de obras en espazos públicos, Xesús Domínguez indicou que tamén avanzan os traballos para a rexeneración da rúa García Lorca, que dotará o espazo público da rúa de itinerarios accesibles tanto lonxitudinalmente, como no acceso a cada portal.

Barrio Verde de Pontepedriña

Xesús Domínguez referiuse a unha das transformacións que se están acometendo en Santiago, como é o quinteiro de Pontepedriña para converterse nun barrio verde.

Esta actuación enmárcase no proxecto Entre Sar e Sarela, que se desenvolve en conxunto coa USC. Ao respecto, lembrou que Santiago conta xa coa primeira estratexia verde de infraestrutura local e adaptación ao cambio climático que concreta a estratexia galega, estatal e europea.

Así as cousas, esta obra de Pontepedriña, situada no anel verde que rodea a cidade, será un modelo para a transformación doutros tecidos urbanos da cidade para incorporar as solucións baseadas na natureza ao deseño da cidade, mellorar o metabolismo urbano e incrementar a calidade ambiental do espazo público, gañando espazo para as persoas e reducíndoo para o coche.

No seu repaso, indicou que os traballos avanzan en varias liñas, tanto eliminando especies foráneas  ou invasoras; como na demolición de firme asfáltico, o que posibilitará a implantación de sistemas de drenaxe urbano sustentable (SUDS). 

E nas próximas semanas,  comezarán os traballos na outra marxe da rúa de Amor Ruibal e tamén no resto de zonas verdes, centrándose na demolición de superficies impermeables e aumentando o arboredo e outros elementos vexetais para reducir o impacto das infraestruturas.

