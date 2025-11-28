Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Dani Martín, nuevo cabeza de cartel de O Son do Camiño

El madrileño se suma a Katy Perry, icono global del pop, y a Linkin Park, una de las bandas más influyentes del rock contemporáneo

Eladio Lois
Eladio Lois
28/11/2025 11:12
Dani Martín, en una imagen de archivo
Dani Martín, en una imagen de archivo
Cedida
Dani Martín será nuevo cabeza de cartel de O Son do Camiño 2026. El artista madrileño, una de las figuras más influyentes y populares de la música española contemporánea, se une así a los otros dos nombres ya confirmados por el festival: Katy Perry y Linkin Park.

Katy Perry, en una foto de archivo

Katy Perry, primer gran nombre de O Son do Camiño 2026

Con una trayectoria que marcó a varias generaciones —primero al frente de El Canto del Loco y posteriormente en solitario—, Martín ha logrado consolidarse como un referente absoluto en el panorama musical del país gracias a su conexión con el público, su capacidad para sumar hits intergeneracionales y el impacto de sus directos.

Diez WiZink consecutivos y un momento artístico excepcional

La incorporación del cantante llega en el momento de mayor efervescencia de su carrera. Martín acaba de completar un hito sin precedentes en la música española: diez conciertos consecutivos con todas las entradas agotadas en el Palacio de los Deportes de Madrid, reuniendo a cerca de 170.000 personas. Una cifra histórica que certifica el extraordinario estado de forma del artista y que convierte su presencia en O Son do Camiño en uno de los grandes anuncios del año.

Un cartel que ya ha arrasado en ventas

El madrileño se suma a Katy Perry, icono global del pop, y a Linkin Park, una de las bandas más influyentes del rock contemporáneo. La fuerza de estos nombres ya ha tenido un efecto inmediato: el festival vendió más de 30.000 abonos en solo 90 minutos, reafirmando la enorme fidelidad de su público y el alcance internacional de su propuesta.

Linkin Park, artistas confirmados para O Son do Camiño 2026

O Son do Camiño 2026 suma a Linkin Park a un cartel que apunta a batir récords

O Son do Camiño volverá en 2026 al recinto de O Monte do Gozo, consolidado como uno de los espacios más emblemáticos del país para grandes eventos. El festival, impulsado por la Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo, aspira a superar sus cifras históricas en asistencia, impacto internacional y excelencia artística.

Desde su primera edición, Estrella Galicia se mantiene como principal patrocinador privado y partner estratégico, un apoyo que el festival considera un pilar esencial para su crecimiento y su proyección fuera de Galicia.

