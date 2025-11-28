Mi cuenta

Santiago de Compostela

As estatuíñas dos Premios Rebulir 2025 nacen no CEE López Navalón de Santiago

O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, destaca o traballo artístico e o compromiso educativo do centro compostelán

Eladio Lois
Eladio Lois
28/11/2025 11:58
O conselleiro Román Rodríguez xunto ao alumnado do CEE López Navalón durante a presentación das estatuíñas dos Premios Rebulir 2025
O conselleiro Román Rodríguez durante a presentación das estatuíñas dos Premios Rebulir 2025
Xunta
O alumnado do Centro de Educación Especial Manuel López Navalón, en Santiago de Compostela, presentou este venres as estatuíñas e os agasallos de cerámica que elaboraron para os Premios do Festival Rebulir da Cultura Galega 2025, que se celebrarán entre o 18 e o 20 de decembro. A creación destas pezas forma parte dunha colaboración que se mantén desde o ano 2019 e que converte ao centro compostelán nun actor destacado dentro da gala anual do festival.

Durante a visita, o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, acompañado pola directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, felicitou o profesorado e o alumnado polo seu esforzo, creatividade e dedicación. O responsable autonómico destacou o valor pedagóxico dun proxecto que combina aprendizaxe, inclusión e contribución cultural, e que se consolida como un exemplo de participación activa do centro en iniciativas de carácter galego.

O conselleiro subliñou a importancia de iniciativas deste tipo, que permiten reforzar a autoestima, potenciar habilidades artísticas e ofrecer ao alumnado a oportunidade de ver o seu traballo recoñecido nun evento cultural de referencia. Un ano máis, o centro compostelán contribúe con estas pezas únicas á celebración dos Premios Rebulir, que cada mes de decembro reúnen en Ramirás a destacadas personalidades da cultura galega.

