Santiago encenderá la Navidad este viernes, con el inicio de la programación

El encendido de luces dará inicio a una amplia programación que incluye música, juegos tradicionales, eventos en los centros socioculturales y citas clásicas Concello de Santiago

La alcaldesa de Santiago, ha anunciado que la capital gallega encenderá las luces navideñas este viernes, día 28, con el inicio de la programación festiva que se extenderá hasta principios de enero.

Así lo ha trasladado la mandataria local en la rueda de prensa de presentación del programa, en la que destacó que se ofrecerá una programación "amplia y transversal" con una apuesta por el "talento compostelano", con un presupuesto de alrededor de un millón de euros.

La primera cita será este viernes, con el encendido de luces a las 19.00 horas en la Praza del Obradoiro. Media hora antes saldrán dos comitivas que partirán desde Carreira do Conde y Porta do Camiño, con paradas en las plazas do Toural y Cervantes y el acompañamiento musical de la Agrupación Folclórica de Sar y de los Enxebres de San Lázaro.

A su llegada al Obradoiro, habrá un espectáculo de malabares y otro sorpresa. "Lo que sí que recomendamos a todas las personas que vengan que se fijen bien en las alturas", ha indicado la mandataria local. También el viernes, se abrirá el jardín de juegos de la plaza, para incentivar el "juego libre y con elementos tradicionales".

En este contexto, la teniente de alcaldesa, María Rozas, ha destacado que el objetivo es que la Navidad sea la "tercera fiesta grande de Santiago y además se viva con intensidad". Así, se mantienen espacios como el mercado de Navidad en Carrera do Conde, la carpa de Plaza Roja y la Carpa de la Alameda.

De esta manera, a partir del cinco de diciembre la Plaza Roja desarrollará más de 30 actividades para todos los públicos. Volverá el ciclo "Son Xove", con actuaciones de las bandas del Centro Xove los viernes y los sábados, las 'sesiones vermú'. A los talleres ya conocidos se suman la discoteca de señoras y señores de Marta Alonso y Camille y los bingos musicales, entre otros.

La carpa de la Alameda estará instalada desde el 19 de diciembre, coincidiendo con las vacaciones de Navidad, y albergará la pista de hielo ecológica y una piscina de bolas.

Con respecto al Mercado de Carreira do Conde, estará abierto desde el viernes hasta el cinco de enero, y a este se sumará el Mercado de Área Central, del 20 de diciembre al cinco de enero. Rozas indicó que participan en total casi 90 expositores de sectores diferentes.

A mayores, los centros socioculturales sumarán 75 actividades diferentes, tanto en el rural como en la zona urbana y en la Casa das Máquinas, con talleres para público infantil y adulto.

Otras citas dentro de la programación

Asimismo, el día 27 de diciembre tendrá lugar en el Auditorio de Galicia la Festa do Apego. También, el programa mantiene tradiciones como la ruada del Apalpador, animación en las calles y la Cabalgata de Reis.

En este sentido, se repetirá la quedada abierta 'Estrelas e Desexos' el día 30 de diciembre en el entorno del palco de la Alameda, que este año estará amenizada por la Orquestra de Malabares de Pistacatro.

Finalmente, la concejala Pilar Lueiro ha señalado que volverá la Carrera de San Silvestre, convocada para el 31 de diciembre a las 17.00 horas. La edila ha animado a los vecinos a sumarse a la competición y así "superar el récord del año pasado", en el que participaron más de 2.200 personas.

Esa misma noche, habrá Fiesta de Fin de Año en el Obradoiro, con cotillón y música de la Charanga Mecánica.

Pilar Lueiro ha ampliado asegurando que en los próximos días se informará de la programación de Nadal en las parroquias rurales, donde habrá actividades para niños de entre cinco y 12 años.