Santiago de Compostela

Santiago acolle este venres a presentación de ‘Punto de araña’, novela gañadora do Premio García Barros 2025

A autora, Nerea Pallares, estará acompañada pola escritora Blanca Riestra nun acto que reivindica a memoria e a forza das mulleres do mar

Eladio Lois
Eladio Lois
27/11/2025 12:08
A escritora Nerea Pallares, nunha foto de arquivo
A escritora Nerea Pallares, nunha foto de arquivo
Cedida
O venres 28 de novembro, ás 19.00 horas, a libraría NUMAX de Santiago de Compostela acollerá a presentación de Punto de araña, a novela coa que a escritora Nerea Pallares obtivo o Premio García Barros 2025. No encontro participará tamén a escritora Blanca Riestra, que acompañará a autora nun acto aberto ao público.

A nova novela de Pallares constrúe unha historia atravesada pola forza do océano e pola experiencia das mulleres que, ao longo das décadas, sustentaron de maneira silenciosa a vida das vilas mariñeiras. A través dun relato coral, a obra afonda nesa memoria invisibilizada e na transmisión entre xeracións, situando no centro ás traballadoras que medraron entre redes, encaixe e labores do mar.

A historia que conduce a Camariñas

A protagonista, Ari, chega á vila de Camariñas atraída por esa chamada antiga que nace do vento e do mar. Instálase no museo do encaixe e exerce como guía, mais pronto descubrirá que baixo a aparencia tranquila da vila latexan outras realidades. As palilleiras, redeiras, mariscadoras e traballadoras da conserveira únense para poñer fin á inxustiza e ao esquecemento que arrastran dende xeracións, reivindicando o seu lugar e a súa dignidade.

A novela, tecida a múltiples voces, eríxese como unha defensa das redes invisibles que sosteñen a vida, un retrato de amizade, loita e identidade compartida que reivindica ás mans que construíron a historia e ás que durante tanto tempo non se lles prestou atención. A presentación en Santiago permitirá achegarse a ese universo literario e ás claves dunha obra que xa nace marcada polo recoñecemento.

