Santiago de Compostela

Mabel Lozano presentará en Santiago su nuevo libro 'Ava'

a autora y activista hablará sobre su obra el jueves 27 a las 19.00 horas en el Aeroclub, en un diálogo abierto con Mercedes Corbillón

Adriana Quesada
Adriana Quesada
27/11/2025 11:41
La directora, guionista y productora Mabel Lozano
La directora, guionista y productora Mabel Lozano en una foto de archivo
Pedro Walter
Después de que la librería Cronopios volviera a abrir sus puertas Santiago cambiando de localización, ya están anunciando nuevas presentaciones de libros.

Según explican, en el nuevo local no "tienen espacio para hacer eventos", sin embargo anuncian la presentación del nuevo libro de Mabel Lozano, "Ava", que tendrá lugar el jueves 27 a las 19.00 horas en el Aeroclub de Santiago

Mabel Lozano es una escritora, directora y activista española conocida por sus documentales y libros dedicados a denunciar la trata de personas y la explotación sexual de mujeres y niñas. Además de ser conocida por haber ganado un Goya por su documental también bautizado como "Ava". 

Durante la presentación, la autora conversará sobre el libro con Mercedes Corbillón. Se trata de un diálogo abierto a todos los asistentes, donde la literatura y la actualidad se darán la mano.

