Los centros de FP de Santiago afrontan los nuevos retos de InnovaTech 2025 en una edición con récord de participación

Santiago de Compostela tendrá este curso un papel destacado en InnovaTech FP, el programa autonómico que conecta a alumnado de Formación Profesional con empresas para diseñar soluciones tecnológicas aplicables al tejido productivo. La capital gallega acogerá parte del desarrollo de los proyectos y contará con varios centros directamente implicados en los 20 retos empresariales planteados en la edición 2025, que bate récord de participación.

El CIFP Politécnico de Santiago vuelve a situarse entre los centros con mayor implicación, participando en desafíos vinculados al aprovechamiento de residuos, la automatización industrial o la gestión avanzada de materiales, en colaboración con compañías como Cetaqua, Repsol, Windwaves, Gestán o Grupo Intaf. La presencia del Politécnico en distintos ámbitos tecnológicos consolida su posición como referencia autonómica en innovación aplicada, con grupos de alumnado que este año trabajarán tanto en el desarrollo de sistemas de control en tiempo real como en prototipos de mecanizado de precisión o en propuestas destinadas a transformar residuos complejos en materiales útiles para la industria.

El CIFP Compostela también adquiere un especial protagonismo en esta edición, al incorporarse a proyectos centrados en el ámbito asistencial y el sector alimentario. Entre ellos figura el reto presentado por Fundación San Rosendo, que busca establecer un protocolo de aplicación de la musicoterapia en centros asistenciales; y la iniciativa de Portomuiños, orientada al diseño de una aplicación interactiva que permita difundir el potencial culinario de las algas, un ámbito en el que Galicia es referente internacional.

Santiago, referente en Formación Profesional

La implicación de Santiago en InnovaTech FP no solo visibiliza el trabajo de sus centros, sino que refuerza el papel de la ciudad como nodo estratégico en el avance de la FP y la transferencia de conocimiento a la empresa. El programa, que ya suma una patente y varias iniciativas emprendedoras nacidas de proyectos estudiantiles, continúa creciendo y ampliando su impacto, un proceso al que la participación compostelana contribuye de forma decisiva.

Con un ecosistema educativo acostumbrado a la colaboración con el tejido empresarial y con una comunidad de profesorado y alumnado cada vez más especializada, Santiago afronta esta edición como una oportunidad para demostrar, una vez más, su capacidad para situarse en la vanguardia de la innovación formativa en Galicia.