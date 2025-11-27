Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Las asociaciones vecinales de Santiago reclaman más presencia policial en los colegios para frenar el consumo de drogas

La Coordinadora solicita más vigilancia en los entornos escolares, critica la propuesta de la nueva tasa de residuos y reclama mayor transparencia y participación

Eladio Lois
Eladio Lois
27/11/2025 14:12
La Coordinadora das Asociacións Veciñais de Santiago acordó solicitar al Concello un refuerzo de la presencia policial en las inmediaciones de los centros de enseñanza con el fin de prevenir el consumo de drogas entre el alumnado y disuadir la actividad de pequeños traficantes en los entornos escolares. La petición se formuló durante una reunión celebrada este miércoles en la Casa das Asociacións de Cornes, en la que participaron doce entidades vecinales del municipio.

Desvío en el túnel del Hórreo durante esta pasada noche

El túnel del Hórreo estuvo cerrado toda la noche por falta de personal especializado en la Sala de Pantallas

Más información

Además de pedir un incremento de la vigilancia, las asociaciones reclamaron información sobre el estado de la redacción de la futura Ordenanza de Convivencia, cuyo avance consideran necesario para afrontar los problemas detectados en distintos barrios de la ciudad. Las entidades trasladaron al Concello su preocupación por la presencia de comportamientos incívicos y por las dificultades derivadas del actual perímetro urbano en zonas como Conxo, Vidán, Angrois o Bar de Abaixo. Para elaborar un diagnóstico común, solicitaron a las propias asociaciones información detallada sobre estas problemáticas y pidieron al Goberno local que aclare las prioridades en la negociación para la transferencia de viales dependientes de la Deputación de A Coruña y la Xunta de Galicia.

Más demandas

En el mismo encuentro, la Coordinadora abordó también otras cuestiones que afectan al conjunto de la ciudad, entre ellas la oposición a vincular la tarifa doméstica de la nueva tasa de la basura al valor catastral de las viviendas, un criterio que las entidades consideran injustificado porque no guarda relación con la cantidad de residuos generados. Las asociaciones reclaman igualmente que, en el caso de la hostelería, la superficie ocupada por las terrazas se tenga en cuenta en la tarifa y que los bares que sirven comidas sean tratados fiscalmente de manera equivalente a los restaurantes.

Las entidades expresaron además su preocupación por los retrasos en la contratación de servicios municipales esenciales, como el abastecimiento de agua o el transporte público, y solicitaron información actualizada sobre su situación. A ello se suma la inquietud por la falta de avances en la municipalización del aparcamiento de la Praza de Galicia, cuyo contrato de concesión expiró en julio sin que se hayan producido progresos desde la creación, el pasado 24 de febrero, de la comisión de estudio específica.

