El túnel del Hórreo estuvo cerrado toda la noche por falta de personal especializado en la Sala de Pantallas

El túnel del Hórreo permaneció cerrado al tráfico entre las 23.00 horas de este miércoles y las 08.00 horas de este jueves debido a la imposibilidad de cubrir una baja en la Sala de Pantallas, el espacio desde el que se supervisa el funcionamiento de esta infraestructura viaria. Fuentes del Concello confirmaron el cierre y explicaron que la decisión se adoptó por responsabilidad, dado que el control del túnel requiere formación específica que solo tiene acreditada un número limitado de agentes.

La baja de un policía y la falta de relevo activaron el cierre nocturno

Según detalló el propio Goberno local, el agente encargado del turno de noche comunicó su baja por el fallecimiento de un familiar a última hora de la mañana del miércoles. La Jefatura de la Policía Local trató de reorganizar los turnos sin éxito y, ante la negativa de varios efectivos a realizar horas extra voluntarias, se emitió un decreto de obligatoriedad que no pudo ejecutarse porque la persona destinataria no llegó a recoger la notificación.

El Concello subraya que este servicio no puede ser atendido por cualquier policía, sino únicamente por quienes disponen de la formación técnica necesaria, hoy en día once agentes, dos de ellos actualmente de baja. Esta circunstancia dejó al servicio sin cobertura posible durante toda la noche, lo que llevó al cierre temporal del túnel.

Medidas

El departamento de Convivencia ha emitido órdenes internas para reorganizar turnos y evitar un nuevo episodio de este tipo, que el Ejecutivo municipal considera excepcional pero condicionado por las exigencias técnicas de la infraestructura.

Al mismo tiempo, lo ocurrido provocó reacciones inmediatas en el Pleno de este jueves. El grupo popular, el socialista y las concejalas no adscritas coincidieron en calificar lo sucedido como un hecho de extrema gravedad. El portavoz del PP, Borja Verea, acusó a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, de actuar con negligencia, afirmando que es “la primera alcaldesa que deja inactivo el parque comarcal de bomberos y que tiene que cerrar el túnel del Hórreo por falta de policías”. Declaró incluso que “la realidad supera la ficción” y preguntó “qué más tiene que pasar”.

Borja Verea

Desde las filas de las no adscritas, Gonzalo Muíños recordó que por el túnel circulan diariamente “unos 30.000 vehículos” y advirtió de que un cierre en horario diurno “colapsaría toda la ciudad”. La portavoz socialista, Marta Abad, calificó el episodio como “algo gravísimo” y pidió al Goberno municipal que “se ponga a sudar la camiseta” y afronte con determinación un problema que, aun complejo, considera que era “evitable”.