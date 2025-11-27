Así será la Navidad en Santiago de Compostela | Programación completa por días
La ciudad despliega una programación diaria cargada de música, mercados, ocio familiar y grandes citas como la San Silvestre o la Cabalgata de Reyes
El Concello de Santiago ha publicado el programa oficial de actividades navideñas para este 2025, un calendario que combina mercados, música, espectáculos, talleres y tradiciones como la San Silvestre o la Cabalgata de Reyes.
La programación, que se extiende desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero, reúne decenas de propuestas dirigidas a público familiar, juvenil y adulto. A continuación, recogemos una selección de las actividades más destacadas, organizadas día a día.
Viernes 28 de noviembre
16.30 horas – Apertura del Mercado de Navidad
Lugar: Carreira do Conde
Inauguración del mercado navideño, con puestos de artesanía, gastronomía y decoración.
19.00 horas – Espectáculo inaugural de luces
Lugar: Praza do Obradoiro
Malabares y coreografías luminosas a cargo de Duelirium y Pistacatro para encender oficialmente la Navidad compostelana.
20.30 horas – Espectáculo “28è Circ d’hivern”
Lugar: Auditorio de Galicia
Propuesta circense para público familiar (a partir de 8 años).
Sábado 29 de noviembre
12.00 horas – Taller infantil: Estrellas de scrap
Lugar: Espazo Infantil del Mercado de Nadal
Manualidades navideñas para los más pequeños.
20.30 horas – Concierto: Sumrrá “Revoluti8n”
Lugar: Auditorio de Galicia
Celebración de los 25 años del trío compostelano de jazz.
Domingo 30 de noviembre
12.00 horas – Concierto “Ventos Ibéricos”
Lugar: Teatro Principal
Programa musical con ecos de folclore ibérico.
18.00 horas – Taller infantil: Nadal con quebracabezas
Lugar: Espazo Infantil del Mercado de Nadal
Actividad creativa para público infantil.
Viernes 5 de diciembre
18.00 horas – Especial Nadal del Colectivo Flow
Lugar: Carpa Roxa
Improvisación humorística con temática navideña.
18.00 horas – Taller infantil: Un bonequiño diferente
Lugar: Mercado de Nadal
Actividad para cativada y familias.
Sábado 6 de diciembre
13.00 horas – Concierto Son Vermú: Lidia India
Lugar: Carpa Roxa
Música de raíz con fusión contemporánea.
18.00 horas – Espectáculo de magia de Dani Polo
Lugar: Carpa Roxa
Propuesta mágica para público familiar.
Domingo 7 de diciembre
11.00–13.00 horas – Fotomatón “Álbum dos bicos”
Lugar: Colexiata do Sar
Fotos navideñas en torno al Xardín das 8 Puntas.
12.00 horas – Taller “Árbore a cachos”
Lugar: Mercado de Nadal
Actividad creativa infantil.
Sábado 13 de diciembre
13.00 horas – Son Vermú con Unto Vello
Lugar: Carpa Roxa
Música tradicional con arreglos contemporáneos.
17.00–20.00 horas – Ruleta #EuMercoAquí
Lugar: Carpa Roxa
Reparto de premios entre el comercio local (con ticket).
20.30 horas – Obra “Camino a la Meca”
Lugar: Auditorio de Galicia
Teatro para público adulto.
Domingo 14 de diciembre
12.00 horas – Magia con Mago Rafa
Lugar: Carpa Roxa
Espectáculo familiar.
18.00 horas – Espectáculo Eh!.. Domingo: Eva e Camilo
Lugar: Carpa Roxa
Música y baile participativo.
Viernes 19 de diciembre
17.00 horas – Apertura de “Alameda en Xogo”
Lugar: Paseo Central da Alameda
Zona de ocio con pista de hielo ecológica y juegos.
18.30 horas – Visita de la Apalpadora
Lugar: CSC As Fontiñas
Cita tradicional con la figura navideña gallega.
Sábado 20 de diciembre
12.00 horas – Apertura Mercado de Nadal en Área Central
Lugar: Centro Comercial Área Central
Puestos de gastronomía, artesanía y regalos.
18.00 horas – “Nanuq”, de Cía Voël
Lugar: Auditorio de Galicia
Teatro visual para público infantil.
Domingo 21 de diciembre
11.00 horas – Carreira de Papá Noel
Salida: CC As Cancelas
Carrera popular con ambiente festivo.
12.00 horas – Concierto “Jingle Jazz”
Lugar: Carpa Roxa
Versiones internacionales de música navideña.
20.00 horas – Gipsy Kings by André Reyes
Lugar: Palacio de Congresos
Uno de los grandes conciertos del mes.
Lunes 22 de diciembre
12.00 horas – Taller de cartas al Apalpador
Lugar: Carpa Roxa
Actividad familiar guiada por Séchu Sende.
18.00 horas – Sesión de cortos infantiles “Luces, curtas, Nadal!”
Lugar: Carpa Roxa
Proyección de cine para público familiar.
Martes 23 de diciembre
18.00 horas – Concierto especial de Navidad: Broken Peach
Lugar: Carpa Roxa
Una de las citas musicales más esperadas.

Miércoles 24 de diciembre
12.00 horas – Taller de maquillaje de Navidad
Lugar: Espazo Infantil del Mercado de Nadal
Actividad para público infantil y familiar.
Sábado 27 de diciembre
12.00–20.00 horas – Festa do Apego
Lugar: Auditorio de Galicia
Gran jornada familiar con música, talleres y espectáculos.
Domingo 28 de diciembre
19.00 horas – Gran Concierto de Año Nuevo
Lugar: Palacio de Congresos
Strauss Festival Orchestra.
20.30 horas – Concierto “Vacanal Sinfónica”, de De Vacas
Lugar: Auditorio de Galicia
Humor musical para público adulto.
Martes 30 de diciembre
17.00–20.00 horas – Estrelas e Desexos
Lugar: Alameda
Tradicional árbol de deseos con chocolate y churros gratuitos.
Miércoles 31 de diciembre
17.00 horas – XI San Silvestre
Salida: Praza do Obradoiro
Clásica carrera que despide el año.
23.30 horas – Gran fiesta de Fin de Año
Lugar: Praza do Obradoiro
Música en directo con Mekánika Rolling Band.
Domingo 4 de enero
12.00 horas – Concierto de Reis
Lugar: Teatro Principal
Actuación de la Banda Municipal de Santiago.
18.00 horas – Bingo musical especial Reis
Lugar: Carpa Roxa
Última sesión festiva antes de la llegada de los Magos.
Lunes 5 de enero
17.30 horas – Cabalgata de Reyes
Salida: Praza Nosa Señora da Mercé de Conxo
Recorrido por la ciudad con llegada al Pazo de Raxoi.
19.30 horas – Recepción Real en Raxoi
Saludo a los niños y recogida de cartas.
Martes 6 de enero
20.30 horas – Concierto de Reis “A Cincenta”
Lugar: Auditorio de Galicia
Concierto especial de la Real Filharmonía de Galicia.