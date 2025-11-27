Mi cuenta

Santiago de Compostela

Así será la Navidad en Santiago de Compostela | Programación completa por días

La ciudad despliega una programación diaria cargada de música, mercados, ocio familiar y grandes citas como la San Silvestre o la Cabalgata de Reyes

Eladio Lois
Eladio Lois
27/11/2025 13:15
Iluminación navideña en la Praza do Obradoiro, uno de los escenarios centrales de la programación de Nadal 2025 en Santiago de Compostela
Iluminación navideña en la Praza do Obradoiro, uno de los escenarios centrales de la programación de Nadal 2025 en Santiago de Compostela
Turismo de Santiago
El Concello de Santiago ha publicado el programa oficial de actividades navideñas para este 2025, un calendario que combina mercados, música, espectáculos, talleres y tradiciones como la San Silvestre o la Cabalgata de Reyes. 

La programación, que se extiende desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero, reúne decenas de propuestas dirigidas a público familiar, juvenil y adulto. A continuación, recogemos una selección de las actividades más destacadas, organizadas día a día.

Viernes 28 de noviembre

16.30 horas – Apertura del Mercado de Navidad

Lugar: Carreira do Conde

Inauguración del mercado navideño, con puestos de artesanía, gastronomía y decoración.

Mercado navideño de Carreira do Conde
Mercado navideño de Carreira do Conde
Cedida

19.00 horas – Espectáculo inaugural de luces

Lugar: Praza do Obradoiro

Malabares y coreografías luminosas a cargo de Duelirium y Pistacatro para encender oficialmente la Navidad compostelana.

20.30 horas – Espectáculo “28è Circ d’hivern”

Lugar: Auditorio de Galicia

Propuesta circense para público familiar (a partir de 8 años). 

Sábado 29 de noviembre

12.00 horas – Taller infantil: Estrellas de scrap

Lugar: Espazo Infantil del Mercado de Nadal

Manualidades navideñas para los más pequeños.

20.30 horas – Concierto: Sumrrá “Revoluti8n”

Lugar: Auditorio de Galicia

Celebración de los 25 años del trío compostelano de jazz.

grupo sumrra
El trío Sumrrá, en una foto de archivo
Compostela Cultura

Domingo 30 de noviembre

12.00 horas – Concierto “Ventos Ibéricos”

Lugar: Teatro Principal

Programa musical con ecos de folclore ibérico.

18.00 horas – Taller infantil: Nadal con quebracabezas

Lugar: Espazo Infantil del Mercado de Nadal

Actividad creativa para público infantil.

Viernes 5 de diciembre

18.00 horas – Especial Nadal del Colectivo Flow

Lugar: Carpa Roxa

Improvisación humorística con temática navideña.

18.00 horas – Taller infantil: Un bonequiño diferente

Lugar: Mercado de Nadal

Actividad para cativada y familias.

Sábado 6 de diciembre

13.00 horas – Concierto Son Vermú: Lidia India

Lugar: Carpa Roxa

Música de raíz con fusión contemporánea.

18.00 horas – Espectáculo de magia de Dani Polo

Lugar: Carpa Roxa

Propuesta mágica para público familiar.

El mago Dani Polo
El mago Dani Polo
Cedida

Domingo 7 de diciembre

11.00–13.00 horas – Fotomatón “Álbum dos bicos”

Lugar: Colexiata do Sar

Fotos navideñas en torno al Xardín das 8 Puntas.

12.00 horas – Taller “Árbore a cachos”

Lugar: Mercado de Nadal

Actividad creativa infantil.

Sábado 13 de diciembre

13.00 horas – Son Vermú con Unto Vello

Lugar: Carpa Roxa

Música tradicional con arreglos contemporáneos.

17.00–20.00 horas – Ruleta #EuMercoAquí

Lugar: Carpa Roxa

Reparto de premios entre el comercio local (con ticket).

20.30 horas – Obra “Camino a la Meca”

Lugar: Auditorio de Galicia

Teatro para público adulto.

Domingo 14 de diciembre

12.00 horas – Magia con Mago Rafa

Lugar: Carpa Roxa

Espectáculo familiar.

18.00 horas – Espectáculo Eh!.. Domingo: Eva e Camilo

Lugar: Carpa Roxa

Música y baile participativo.

Viernes 19 de diciembre

17.00 horas – Apertura de “Alameda en Xogo”

Lugar: Paseo Central da Alameda

Zona de ocio con pista de hielo ecológica y juegos.

Actividades de 'Alameda en Xogo'
Actividades de 'Alameda en Xogo'
Cedida

18.30 horas – Visita de la Apalpadora

Lugar: CSC As Fontiñas

Cita tradicional con la figura navideña gallega.

Sábado 20 de diciembre

12.00 horas – Apertura Mercado de Nadal en Área Central

Lugar: Centro Comercial Área Central

Puestos de gastronomía, artesanía y regalos.

18.00 horas – “Nanuq”, de Cía Voël

Lugar: Auditorio de Galicia

Teatro visual para público infantil.

Domingo 21 de diciembre

11.00 horas – Carreira de Papá Noel

Salida: CC As Cancelas

Carrera popular con ambiente festivo.

Miles de compostelanos recorrerán las calles vestidos de Papá Noel y Elfos en una de las pruebas más esperadas del calendario navideño

Santiago se pone en marcha: la Carrera de Papá Noel regresa el 21 de diciembre con fines solidarios

Más información

12.00 horas – Concierto “Jingle Jazz”

Lugar: Carpa Roxa

Versiones internacionales de música navideña.

20.00 horas – Gipsy Kings by André Reyes

Lugar: Palacio de Congresos

Uno de los grandes conciertos del mes.

Lunes 22 de diciembre

12.00 horas – Taller de cartas al Apalpador

Lugar: Carpa Roxa

Actividad familiar guiada por Séchu Sende.

18.00 horas – Sesión de cortos infantiles “Luces, curtas, Nadal!”

Lugar: Carpa Roxa

Proyección de cine para público familiar.

Martes 23 de diciembre

18.00 horas – Concierto especial de Navidad: Broken Peach

Lugar: Carpa Roxa

Una de las citas musicales más esperadas. Miércoles 24 de diciembre

12.00 horas – Taller de maquillaje de Navidad

Lugar: Espazo Infantil del Mercado de Nadal

Actividad para público infantil y familiar.

Sábado 27 de diciembre

12.00–20.00 horas – Festa do Apego

Lugar: Auditorio de Galicia

Gran jornada familiar con música, talleres y espectáculos.

Domingo 28 de diciembre

19.00 horas – Gran Concierto de Año Nuevo

Lugar: Palacio de Congresos

Strauss Festival Orchestra.

323770996-2301648926679275-633039604186051617-n
Strauss Festival Orchestra, en una foto de archivo
Cedida

20.30 horas – Concierto “Vacanal Sinfónica”, de De Vacas

Lugar: Auditorio de Galicia

Humor musical para público adulto.

Martes 30 de diciembre

17.00–20.00 horas – Estrelas e Desexos

Lugar: Alameda

Tradicional árbol de deseos con chocolate y churros gratuitos.

Miércoles 31 de diciembre

17.00 horas – XI San Silvestre

Salida: Praza do Obradoiro

Clásica carrera que despide el año.

23.30 horas – Gran fiesta de Fin de Año

Lugar: Praza do Obradoiro

Música en directo con Mekánika Rolling Band.

Fotografía de archivo de una fiesta de fin de año en el Obradoiro
Fotografía de archivo de una fiesta de fin de año en el Obradoiro
Turismo de Santiago

Domingo 4 de enero

12.00 horas – Concierto de Reis

Lugar: Teatro Principal

Actuación de la Banda Municipal de Santiago.

18.00 horas – Bingo musical especial Reis

Lugar: Carpa Roxa

Última sesión festiva antes de la llegada de los Magos.

Lunes 5 de enero

17.30 horas – Cabalgata de Reyes

Salida: Praza Nosa Señora da Mercé de Conxo

Recorrido por la ciudad con llegada al Pazo de Raxoi.

Fotografía de archivo de los Reyes Magos en Santiago de Compostela
Fotografía de archivo de los Reyes Magos en Santiago de Compostela
Concello de Santiago

19.30 horas – Recepción Real en Raxoi

Saludo a los niños y recogida de cartas.

Martes 6 de enero

20.30 horas – Concierto de Reis “A Cincenta”

Lugar: Auditorio de Galicia

Concierto especial de la Real Filharmonía de Galicia.

