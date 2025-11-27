Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A liña P1 chega á Almáciga a partir do luns cunha nova parada na rúa de Touro

Os usuarios poderán subir e baixar neste punto nas viaxes entre Figueiras, o centro e San Caetano, mantendo un único billete no traxecto de regreso

Redacción
27/11/2025 18:25
bus santiago
A liña P1 ampliará o seu percorrido desde o 1 de decembro, incorporando unha parada na rúa de Touro
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

A partir do vindeiro luns 1 de decembro, a liña P1 do transporte urbano (Figueiras – San Caetano) incorporará no seu percorrido unha parada na rúa de Touro.

Deste xeito, subirán ata a rúa de Touro as viaxes da liña P1 circulando con saída de Figueiras – rúa da Senra e destino a pza. de Camilo Díaz Baliño (sentido norte de circulación).

Os usuarios poderán empregar a parada para baixar na zona nas viaxes desde o centro da cidade, así como subir ao autobús con destino a San Caetano e realizar unha posterior viaxe cara o centro abonando un único billete.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Imagen del pleno municipal de Santiago durante el debate sobre el expediente de pago a proveedores

El rechazo de PP y de las no adscritas bloquea el pago de 119 facturas a proveedores del Concello de Santiago
Redacción
cros xogade ames14

Preto de 2.000 escolares participan na fase comarcal do campionato cros Xogade
Redacción
Enreguéifate

Enreguéifate inaugura en Santiago os primeiros obradoiros da súa novena edición
Redacción
Concentración del sindicato médico O'Mega frente a la Consellería de Sanidade

Segundo día de huelga en la Atención Primaria gallega con un seguimiento del 5%, según Sanidade
Agencias