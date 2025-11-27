Santiago de Compostela
A liña P1 chega á Almáciga a partir do luns cunha nova parada na rúa de Touro
Os usuarios poderán subir e baixar neste punto nas viaxes entre Figueiras, o centro e San Caetano, mantendo un único billete no traxecto de regreso
A partir do vindeiro luns 1 de decembro, a liña P1 do transporte urbano (Figueiras – San Caetano) incorporará no seu percorrido unha parada na rúa de Touro.
Deste xeito, subirán ata a rúa de Touro as viaxes da liña P1 circulando con saída de Figueiras – rúa da Senra e destino a pza. de Camilo Díaz Baliño (sentido norte de circulación).
Os usuarios poderán empregar a parada para baixar na zona nas viaxes desde o centro da cidade, así como subir ao autobús con destino a San Caetano e realizar unha posterior viaxe cara o centro abonando un único billete.