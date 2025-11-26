Xosé Manuel Villanueva presenta en Santiago 'La gratitud de los delfines', su última novela

El escritor Xosé Manuel Villanueva presentará su nueva novela 'La gratitud de los delfines' el 2 de diciembre en el Ateneo de Santiago Cedida

El escritor Xosé Manuel Villanueva presentará el próximo martes 2 de diciembre su nueva novela, La gratitud de los delfines, en un evento que tendrá lugar a las 19.30 horas en el Ateneo de Santiago, según informó la organización. En esta obra, el autor construye una historia protagonizada por Víctor y Magda, dos amigos de la infancia cuyas vidas, separadas por la distancia, vuelven a converger de forma inesperada.

Tal y como explica Villanueva, Víctor es escritor de vocación y periodista de profesión, aficionado a la navegación y residente en Santiago de Compostela, donde trabaja en un periódico local centrado en la política y el urbanismo. Magda, por su parte, es una licenciada en Medicina que ultima su tesis doctoral en Estocolmo, en un laboratorio dedicado a la cría de ratones transgénicos para investigación.

La novela, señala el autor, refleja “dos proyectos de vida marcados por la deformidad, la amistad y el amor” y traza una crónica de superación, lealtad y resistencia frente a la crueldad de la naturaleza y el papel del azar. Ambos personajes comparten heridas, deseos y silencios: él pierde a un hijo debido a una alteración biológica; ella investiga mutaciones genéticas y ansía ser madre. Ese vínculo los llevará a un pacto que trasciende sus vidas: decidir tener un hijo en común al margen de sus respectivas parejas.

Un autor con una amplia trayectoria pública y creativa

Villanueva, nacido en Lugo en 1959, es un creador vinculado a la pintura y el cine y cuenta con una trayectoria profesional marcada por su experiencia en la gestión pública. Fue funcionario del Tribunal Tutelar de Menores de A Coruña, del Consejo Superior de Protección de Menores en Madrid y de la Consellería de Benestar Social. Además, ejerció como teniente de alcalde del Concello de Santiago entre 1991 y 1999, fue gerente del Consorcio de la Ciudad de Santiago y de la Universidad de Santiago, y actualmente forma parte del patronato de la Fundación Meniños.

La gratitud de los delfines es su sexta novela y llega en una etapa en la que el autor dedica plenamente su tiempo a la escritura. La presentación en el Ateneo de Santiago será de acceso libre hasta completar aforo.