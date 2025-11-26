Xosé Manuel Villanueva presenta en Santiago 'La gratitud de los delfines', su última novela
La obra explora la vida de dos amigos de la infancia unidos por un pacto que desafía a la distancia, el miedo y la naturaleza
El escritor Xosé Manuel Villanueva presentará el próximo martes 2 de diciembre su nueva novela, La gratitud de los delfines, en un evento que tendrá lugar a las 19.30 horas en el Ateneo de Santiago, según informó la organización. En esta obra, el autor construye una historia protagonizada por Víctor y Magda, dos amigos de la infancia cuyas vidas, separadas por la distancia, vuelven a converger de forma inesperada.
Tal y como explica Villanueva, Víctor es escritor de vocación y periodista de profesión, aficionado a la navegación y residente en Santiago de Compostela, donde trabaja en un periódico local centrado en la política y el urbanismo. Magda, por su parte, es una licenciada en Medicina que ultima su tesis doctoral en Estocolmo, en un laboratorio dedicado a la cría de ratones transgénicos para investigación.
La novela, señala el autor, refleja “dos proyectos de vida marcados por la deformidad, la amistad y el amor” y traza una crónica de superación, lealtad y resistencia frente a la crueldad de la naturaleza y el papel del azar. Ambos personajes comparten heridas, deseos y silencios: él pierde a un hijo debido a una alteración biológica; ella investiga mutaciones genéticas y ansía ser madre. Ese vínculo los llevará a un pacto que trasciende sus vidas: decidir tener un hijo en común al margen de sus respectivas parejas.
Un autor con una amplia trayectoria pública y creativa
Villanueva, nacido en Lugo en 1959, es un creador vinculado a la pintura y el cine y cuenta con una trayectoria profesional marcada por su experiencia en la gestión pública. Fue funcionario del Tribunal Tutelar de Menores de A Coruña, del Consejo Superior de Protección de Menores en Madrid y de la Consellería de Benestar Social. Además, ejerció como teniente de alcalde del Concello de Santiago entre 1991 y 1999, fue gerente del Consorcio de la Ciudad de Santiago y de la Universidad de Santiago, y actualmente forma parte del patronato de la Fundación Meniños.
La gratitud de los delfines es su sexta novela y llega en una etapa en la que el autor dedica plenamente su tiempo a la escritura. La presentación en el Ateneo de Santiago será de acceso libre hasta completar aforo.