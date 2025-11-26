Mi cuenta

Santiago de Compostela

Santiago prepárase para a primeira edición dos Premios da Cociña Galega

A iniciativa busca poñer en valor a gastronomía tradicional e o talento profesional que mantén viva a identidade culinaria do país

Eladio Lois
Eladio Lois
26/11/2025 12:49
Vista do Auditorio de Galicia, que acollerá este luns a gala inaugural dos Premios da Cociña Galega
Vista do Auditorio de Galicia, que acollerá este luns a gala inaugural dos Premios da Cociña Galega
Cedida
O Auditorio de Galicia acollerá este luns, 1 de decembro de 2025, a gala inaugural dos Premios da Cociña Galega, unha iniciativa impulsada pola Asociación Amigos da Cociña Galega en colaboración coa Fundación A Muíñeira. Trátase da primeira edición dun proxecto que busca recoñecer a esencia da nosa cociña tradicional, homenaxeando tanto aos profesionais como aos establecementos que preservan o sabor e o espírito de sempre.

Visita Premios AGEM

Santiago acollerá este xoves a gala dos I Premios da Industria Musical de Galicia

Más información

A proposta conta co apoio de Turismo de Galicia, da Xunta de Galicia; da iniciativa A Paisaxe que Sabe, da Deputación da Coruña; e coa colaboración do Concello de Santiago de Compostela.

“Celebremos a nosa cultura gastronómica”

Os galardóns nacen baixo este lema, cunha vontade clara: reivindicar a autenticidade, os produtos e o patrimonio culinario que definen Galicia dentro e fóra das súas fronteiras. A organización quere poñer en valor as casas de comidas, tabernas e restaurantes que conservan técnicas e receitas transmitidas de xeración en xeración, ao tempo que abre espazo á innovación con raíces, aquela que evoluciona sen romper coa historia.

Os Premios da Cociña Galega teñen unha particularidade fundamental: son outorgados por profesionais galegos, nun exercicio colectivo de recoñecemento á identidade culinaria do país. Cada categoría contará cun gañador e dous finalistas, que se anunciarán durante a gala no Auditorio de Galicia.

A selección busca reflectir a diversidade do territorio, recoñecendo pratos e produtos que forman parte do imaxinario gastronómico galego: o polbo á feira, o lacón con grelos, o cocido, a lamprea, o arroz de marisco, a merluza, a caldeirada, o pan, a empanada, os doces caseiros ou as tapas de cortesía, entre unha longa lista de elaboracións emblemáticas.

Asador Gonzaba, de Santiago, un dos finalistas da categoría de vacún
Asador Gonzaba, de Santiago, un dos finalistas da categoría de vacún
Cedida

Aínda que a tradición é o fío condutor, a organización quere destacar tamén o labor dos novos profesionais que recollen o testemuño dos seus predecesores. A combinación de creatividade, aprendizaxe e memoria sitúa a gastronomía galega como unha das máis recoñecidas do Estado, tanto pola súa calidade como pola súa identidade.

Unha gala con ampla representación do sector

A ceremonia reunirá a asociacións profesionais, escolas de hostalería, clústers, responsables turísticos, medios de comunicación e empresas vinculadas ao sector gastronómico. Será unha celebración colectiva, con humor, música e momentos de homenaxe aos profesionais que manteñen vivo o sabor da terra.

O xurado está formado por máis de 60 profesionais multidisciplinares —críticos, xornalistas, enólogos, docentes, produtores e divulgadores— con representación das catro provincias. A súa diversidade garante unha visión ampla, rigorosa e plural da realidade culinaria galega.

