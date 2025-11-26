Santiago impulsa Biochains Atlantic, el proyecto europeo que optimizará la cadena de valor de las algas en el Atlántico

Reunión inicial del proyecto Biochains Atlantic celebrada en el Biopolo Sionlla, con representantes de los socios internacionales del consorcio Cedida

El Centro de Servicios Innovadores para Empresas Biotecnológicas (CSIEB), ubicado en el Biopolo Sionlla, acogió esta mañana la reunión inicial del proyecto Biochains Atlantic, una iniciativa financiada con 1,86 millones de euros a través del programa Interreg Atlantic Area y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El encuentro marca el punto de partida de un plan diseñado para impulsar la bioeconomía azul mediante la optimización de las cadenas de valor de microalgas y macroalgas en todo el Arco Atlántico.

Galicia afianza su liderazgo en medicina nuclear con una misión internacional del CiMUS en Argentina Más información

Un proyecto europeo coordinado desde Santiago

Biochains Atlantic está liderado por Bioga, el Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida, que coordina un consorcio internacional integrado por entidades de España, Portugal, Francia e Irlanda. El presidente de Bioga, Jose Vilariño, señaló que el programa “fortalecerá un sector clave para la economía azul y generará nuevas oportunidades de mercado”.

El proyecto abordará durante los próximos años la mejora y consolidación de las fases de producción, transformación y aprovechamiento de algas, un recurso estratégico para sectores como la alimentación, la cosmética o la biotecnología industrial.

Hoja de ruta y primeros pasos

La reunión celebrada en Santiago permitió a los socios coordinar esfuerzos y definir la hoja de ruta del programa, junto con los objetivos, metodologías y primeras tareas. Biochains Atlantic pondrá en marcha líneas de trabajo como el mapeo de agentes del sector, el análisis de retos regulatorios, el diseño de modelos digitales para optimizar procesos y recursos, la validación de prototipos tecnológicos y la mejora de la competitividad de las pymes.

El encuentro también subrayó la importancia de la cooperación transnacional y de la transferencia de conocimiento, fundamentales para consolidar un sector en crecimiento con alto impacto económico y social en el área atlántica.