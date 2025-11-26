Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

PP de Santiago y no adscritas llevan al pleno una moción para condenar las protestas de la CIG ante su sede

La iniciativa reclama al Gobierno local una condena tras los incidentes del 25N, cuestión que también ha llevado a debatir al Parlamento

Agencias
26/11/2025 17:42
Manifestación delante de la sede del PP de Santiago
Manifestación delante de la sede del PP de Santiago
PP Santiago
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Partido Popular de Santiago y las concejalas no adscritas han anunciado que presentarán una moción urgente para que este jueves, en el pleno, el Gobierno local, compuesto por BNG y Compostela Aberta, condene las acciones realizadas por la CIG ante la sede popular.

Así lo han trasladado en un comunicado conjunto, en el que los populares han explicado que la moción llega después de que los populares plantearan a todos los grupos de la Corporación Municipal participar en esta iniciativa, siendo las no adscritas "las únicas que aceptaron adherirse hasta el momento".

En el documento, han señalado que este martes, las personas manifestantes que acudieron a la concentración delante de la sede del PP de Santiago, "protagonizaron unos momentos impropios de una democracia al insultar a las personas que se encontraban dentro de la sede e impedir el normal funcionamiento de la misma".

Los populares han recordado que "entre las libertades que ampara la Constitución se recoge el derecho de asociación, por tanto, el de pertenencia a un partido político, único motivo por el cual mujeres y trabajadoras del PP fueron increpadas e insultadas".

Así, han señalado que esta actuación "no se puede calificar de otra forma" que de un "acoso indiscriminado a la sede de un partido político democrático", lo que constituye un ataque a las libertades amparadas por la Constitución". Por ello, han indicado que "es de esperar que todas las fuerzas políticas que conforman el Ayuntamiento procedan a manifestar su más firme condena".

Por su parte, las concejalas no adscritas, no discuten que las reivindicaciones de las manifestantes sean justas, pero cuestionan que "ni era el día ni el lugar": "Hechos como este desvían el foco de lo realmente importante y debilitan el consenso que siempre existió en el Ayuntamiento en materia de feminismo".

Paula Prado también señala al BNG

La secretaria general del PP de Galicia, Paula Prado, ha señalado al BNG tras las protestas de la CIG ante la sede de los populares de Santiago este martes, y ha reclamado a la líder del Bloque, Ana Pontón "una condena clara y contundente".

Así lo ha trasladado el PP en un comunicado difundido a los medios en el que Prado subraya que "la estrategia del BNG últimamente es la conflictividad y el alboroto".

La popular, ha indicado que lo de este martes fue un "espectáculo lamentable, con coacciones e intimidaciones a trabajadoras populares y periodistas".

"A mi, como mujer, me duele mucho que en un día como el de la eliminación de la violencia de género, que tiene que ser de unidad de todos los partidos políticos, el BNG decidiese una vez más optar por la confrontación, polarización y división", ha remarcado.

En este contexto, Paula Prado ha remarcado que el BNG "debería cesar en esta estrategia de conflictividad", porque "ese no es el camino correcto".

Con todo, ha solicitado al Bloque y a su líder, Pontón, una "condena clara y contundente" de los hechos y de "esta violencia verbal". "Esto no nos lleva para nada a la eliminación de la violencia de género", ha concluido.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Exterior de la residencia compostelana

CCOO alerta de la “insalubridad” y el “colapso” del sistema eléctrico en la residencia Domusvi San Lázaro de Santiago
EP
El campeón internacional Tarik Hopstock junto a Alberto Guzmán, instructor de jiu-jitsu del Central Gym

Un campeón europeo de jiu-jitsu protagoniza una clase magistral en Santiago de Compostela
Eladio González Lois
A Semana do Patrimonio Invisible permitirá acceder a lugares como o Pazo Arcebispal, as escavacións da Catedral ou a Casa da Parra, nun percorrido único pola historia menos visible de Santiago

Compostela abre as portas do seu legado oculto na VII Semana do Patrimonio Invisible
Redacción
Goretti Sanmartín

El Concello tratará de llevar la tasa de basura al próximo pleno
Agencias