PP de Santiago y no adscritas llevan al pleno una moción para condenar las protestas de la CIG ante su sede

Manifestación delante de la sede del PP de Santiago PP Santiago

El Partido Popular de Santiago y las concejalas no adscritas han anunciado que presentarán una moción urgente para que este jueves, en el pleno, el Gobierno local, compuesto por BNG y Compostela Aberta, condene las acciones realizadas por la CIG ante la sede popular.

Así lo han trasladado en un comunicado conjunto, en el que los populares han explicado que la moción llega después de que los populares plantearan a todos los grupos de la Corporación Municipal participar en esta iniciativa, siendo las no adscritas "las únicas que aceptaron adherirse hasta el momento".

En el documento, han señalado que este martes, las personas manifestantes que acudieron a la concentración delante de la sede del PP de Santiago, "protagonizaron unos momentos impropios de una democracia al insultar a las personas que se encontraban dentro de la sede e impedir el normal funcionamiento de la misma".

Los populares han recordado que "entre las libertades que ampara la Constitución se recoge el derecho de asociación, por tanto, el de pertenencia a un partido político, único motivo por el cual mujeres y trabajadoras del PP fueron increpadas e insultadas".

Así, han señalado que esta actuación "no se puede calificar de otra forma" que de un "acoso indiscriminado a la sede de un partido político democrático", lo que constituye un ataque a las libertades amparadas por la Constitución". Por ello, han indicado que "es de esperar que todas las fuerzas políticas que conforman el Ayuntamiento procedan a manifestar su más firme condena".

Por su parte, las concejalas no adscritas, no discuten que las reivindicaciones de las manifestantes sean justas, pero cuestionan que "ni era el día ni el lugar": "Hechos como este desvían el foco de lo realmente importante y debilitan el consenso que siempre existió en el Ayuntamiento en materia de feminismo".

Paula Prado también señala al BNG

La secretaria general del PP de Galicia, Paula Prado, ha señalado al BNG tras las protestas de la CIG ante la sede de los populares de Santiago este martes, y ha reclamado a la líder del Bloque, Ana Pontón "una condena clara y contundente".

Así lo ha trasladado el PP en un comunicado difundido a los medios en el que Prado subraya que "la estrategia del BNG últimamente es la conflictividad y el alboroto".

La popular, ha indicado que lo de este martes fue un "espectáculo lamentable, con coacciones e intimidaciones a trabajadoras populares y periodistas".

"A mi, como mujer, me duele mucho que en un día como el de la eliminación de la violencia de género, que tiene que ser de unidad de todos los partidos políticos, el BNG decidiese una vez más optar por la confrontación, polarización y división", ha remarcado.

En este contexto, Paula Prado ha remarcado que el BNG "debería cesar en esta estrategia de conflictividad", porque "ese no es el camino correcto".

Con todo, ha solicitado al Bloque y a su líder, Pontón, una "condena clara y contundente" de los hechos y de "esta violencia verbal". "Esto no nos lleva para nada a la eliminación de la violencia de género", ha concluido.