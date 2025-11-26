Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Galicia afianza su liderazgo en medicina nuclear con una misión internacional del CiMUS en Argentina

La ONU selecciona al centro como referente para formar y asesorar en técnicas avanzadas de diagnóstico y desarrollo de radiofármacos

Eladio Lois

26/11/2025 11:39
Investigadores del CiMUS durante la misión oficial del OIEA en Buenos Aires centrada en tecnología PET y medicina nuclear.

CiMUS
Investigadores del CiMUS de la Universidade de Santiago de Compostela y del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) participaron recientemente en una misión oficial del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Buenos Aires, financiada por la ONU, destinada a reforzar la capacitación en tecnologías nucleares aplicadas a la medicina. La iniciativa forma parte de un proyecto internacional centrado en el desarrollo de imagen PET y nuevos radiofármacos, coordinado por la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina (CNEA).





El investigador del CiMUS y del IDIS, Pablo Aguiar, fue invitado a formar parte de esta misión de expertos para impartir formación especializada en análisis de imagen PET en el Laboratorio Nacional de Imagenología Preclínica (LANAIP) de la CNEA. Durante esta fase, desarrolló actividades de capacitación dirigidas a investigadores argentinos, fortaleciendo las sinergias entre ambos países.

La delegación gallega contó también con la participación de Alfredo Iglesias, coordinador del proyecto del Centro de Protonterapia de Galicia, impulsado por la Xunta. El encuentro permitió avanzar en la cooperación técnica con Argentina, que está desarrollando un centro de protonterapia similar al que se construye junto al CHUS y cuya entrada en funcionamiento está prevista para finales de 2026.

Una misión dividida en dos fases

El proyecto contempla dos etapas de trabajo. Durante los meses de septiembre y octubre, el CiMUS recibió en Santiago a los investigadores argentinos Julia Viglietti y Martín Belzunce, quienes realizaron actividades formativas en los laboratorios compostelanos para reforzar su capacitación en imagen PET preclínica. La segunda fase se desarrolló la semana pasada en Buenos Aires, con la presencia del propio Aguiar como experto invitado.

Las instituciones involucradas —CiMUS, IDIS y CNEA— cuentan con equipos de tecnología de imagen equivalentes, lo que ha facilitado la identificación de oportunidades de colaboración científica y transferencia tecnológica. La misión también incluyó actividades formativas en el Centro Universitario de Imágenes Médicas (CEUNIM) de la Universidad Nacional de San Martín.

Alianza estratégica entre Galicia y Argentina

La misión del OIEA refuerza el papel de Santiago de Compostela como nodo científico internacional en el ámbito de la medicina nuclear, la imagen PET, el desarrollo de radiofármacos y la protonterapia. La colaboración entre los centros gallegos y la CNEA permitirá avanzar en soluciones innovadoras para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, con impacto global.

