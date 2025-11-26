El PSOE exige explicaciones por la falta de avances en la seguridad viaria de Laraño tras meses de avisos vecinales
El Grupo Municipal Socialista llevará al Pleno la falta de medidas efectivas pese a los accidentes recurrentes y las advertencias de la vecindad
El Grupo Municipal Socialista denunciará en el próximo Pleno la situación de “parálisis” que, a su juicio, mantiene el Gobierno de Goretti Sanmartín respecto a las mejoras de seguridad viaria en Laraño, una parroquia donde la vecindad lleva meses alertando de accidentes recurrentes y de un riesgo creciente para conductores y peatones. Así lo trasladó este miércoles el portavoz socialista, Gumersindo Guinarte.
Advertencias vecinales sin respuesta
Guinarte subrayó que en Laraño existe un problema “grave y conocido”, reiteradamente señalado por los vecinos sin que el Concello haya adoptado medidas visibles. “Falamos dunha parroquia onde a veciñanza leva meses reclamando solucións, advertindo do perigo dos viais e denunciando accidentes recorrentes tanto para condutores como para peóns”, declaró.
El edil recordó que el pasado 17 de septiembre el Gobierno local anunció la solicitud de informes a Policía Local y Guardia Civil para evaluar la siniestralidad. Dos meses después, indicó, no hay novedades públicas ni acciones concretas en marcha: “A veciñanza segue sen saber nada e non se aplicou ningunha mellora real no territorio”, lamentó.
Exigencia de explicaciones en el Pleno
Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista reclamará en el Pleno conocer el contenido de dichos informes y las medidas que el Gobierno tiene previsto implementar. “Imos preguntar que conclúe ese informe e, sobre todo, que actuacións está executando o goberno da señora Sanmartín”, avanzó Guinarte.
El portavoz insistió en que no basta con anunciar estudios: “Cómpren decisións, reforzar a seguridade dos viais e ofrecer respostas inmediatas a un problema que afecta á vida cotiá da xente”.