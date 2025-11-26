El Concello tratará de llevar la tasa de basura al próximo pleno

La alcaldesa insiste en que la corporación necesita tiempo para consensuar una propuesta que garantice la viabilidad económica del servicio Concello de Santiago

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha avanzado que tratarán de llevar la tasa de basura al próximo pleno ya que se encuentran "a la espera de que pueda haber un feedback" por parte del PSOE y las concejalas no adscritas.

Preguntada por los medios de comunicación sobre la previsión de llevarla a pleno, Sanmartín ha señalado que "están esperando" para que "puedan hacer alguna propuesta, comentario o sugerencia para que la tasa se pueda aprobar en pleno".

"Ya dijimos en más de una ocasión que esto es una obligación, estamos obligados a hacerlo por normativa. Tenemos también que hacerle frente al hachazo de Sogama. Esto tiene unas conclusiones económicas importantes", ha indicado.

En este sentido, la mandataria local ha indicado que habló con los grupos, pero "necesitan un tiempo para poder llegar a un acuerdo", y que están "dispuestos a dar ese tiempo", con el objetivo de llevarlo al próximo pleno.