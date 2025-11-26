Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Concello tratará de llevar la tasa de basura al próximo pleno

Goretti Sanmartín apela al PSOE y concejalas no adscritas para cerrar un acuerdo que permita cumplir con la normativa y afrontar el incremento de costes

Agencias
26/11/2025 17:41
Goretti Sanmartín
La alcaldesa insiste en que la corporación necesita tiempo para consensuar una propuesta que garantice la viabilidad económica del servicio
Concello de Santiago
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha avanzado que tratarán de llevar la tasa de basura al próximo pleno ya que se encuentran "a la espera de que pueda haber un feedback" por parte del PSOE y las concejalas no adscritas.

Preguntada por los medios de comunicación sobre la previsión de llevarla a pleno, Sanmartín ha señalado que "están esperando" para que "puedan hacer alguna propuesta, comentario o sugerencia para que la tasa se pueda aprobar en pleno".

"Ya dijimos en más de una ocasión que esto es una obligación, estamos obligados a hacerlo por normativa. Tenemos también que hacerle frente al hachazo de Sogama. Esto tiene unas conclusiones económicas importantes", ha indicado.

En este sentido, la mandataria local ha indicado que habló con los grupos, pero "necesitan un tiempo para poder llegar a un acuerdo", y que están "dispuestos a dar ese tiempo", con el objetivo de llevarlo al próximo pleno.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Exterior de la residencia compostelana

CCOO alerta de la “insalubridad” y el “colapso” del sistema eléctrico en la residencia Domusvi San Lázaro de Santiago
EP
El campeón internacional Tarik Hopstock junto a Alberto Guzmán, instructor de jiu-jitsu del Central Gym

Un campeón europeo de jiu-jitsu protagoniza una clase magistral en Santiago de Compostela
Eladio González Lois
A Semana do Patrimonio Invisible permitirá acceder a lugares como o Pazo Arcebispal, as escavacións da Catedral ou a Casa da Parra, nun percorrido único pola historia menos visible de Santiago

Compostela abre as portas do seu legado oculto na VII Semana do Patrimonio Invisible
Redacción
Manifestación delante de la sede del PP de Santiago

PP de Santiago y no adscritas llevan al pleno una moción para condenar las protestas de la CIG ante su sede
Agencias