David Henrie, protagonista de 'Los magos de Waverly Place', se enamora de Santiago: ¡Qué lugar!

David Henrie, durante su peregrinaje a Santiago de Compostela para la grabación de un programa de televisión X

El actor David Henrie, famoso por interpretar a Justin Russo en la exitosa serie de Disney Los Magos de Waverly Place y por su papel destacado en Cómo conocí a vuestra madre, visitó recientemente Santiago de Compostela en el marco del programa de televisión estadounidense 'Seeking Beauty'.

Tras su paso por la ciudad, Henrie publicó un mensaje en la red social X en el que escribió: “Santiago de Compostela… what a place!!! A city built on transformation… You feel it the moment you arrive”. El intérprete subrayó además que, para quien nunca haya hecho una peregrinación, “no hay una mejor que esta”, porque “algo cambia en ti aquí”.

La reacción de Alfonso Rueda

La publicación tuvo un notable impacto y motivó la respuesta del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que agradeció públicamente la visita del actor.

En su mensaje, Rueda señaló: “O actor David Henrie deixou claro o que aquí sabemos ben: o Camiño de Santiago marca. Galicia impresiona e sempre dá motivos para volver. Grazas pola visita, David. Cando queiras, as portas estarán abertas”.

Santiago, foco de proyección internacional

La visita de David Henrie refuerza la proyección internacional de Santiago de Compostela y del Camino de Santiago, consolidados como destinos culturales y espirituales de referencia. La presencia del actor en un programa de gran difusión en Estados Unidos supone un nuevo impulso a la visibilidad global de la ciudad.