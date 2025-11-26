Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

David Henrie, protagonista de 'Los magos de Waverly Place', se enamora de Santiago: ¡Qué lugar!

El actor estadounidense, conocido también por su papel en 'Cómo conocí a vuestra madre', compartió en redes sociales su entusiasmo por la ciudad

Eladio Lois
Eladio Lois
26/11/2025 13:07
David Henrie, durante su visita a Santiago de Compostela para la grabación de un programa de televisión
David Henrie, durante su peregrinaje a Santiago de Compostela para la grabación de un programa de televisión
X
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El actor David Henrie, famoso por interpretar a Justin Russo en la exitosa serie de Disney Los Magos de Waverly Place y por su papel destacado en Cómo conocí a vuestra madre, visitó recientemente Santiago de Compostela en el marco del programa de televisión estadounidense 'Seeking Beauty'.

Tras su paso por la ciudad, Henrie publicó un mensaje en la red social X en el que escribió: “Santiago de Compostela… what a place!!! A city built on transformation… You feel it the moment you arrive”. El intérprete subrayó además que, para quien nunca haya hecho una peregrinación, “no hay una mejor que esta”, porque “algo cambia en ti aquí”.

Dani Guirado interpreta ao DR. X no espectáculo

O CSIC trae a Santiago un espectáculo familiar que une ciencia e emoción neste Nadal

Más información

La reacción de Alfonso Rueda

La publicación tuvo un notable impacto y motivó la respuesta del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que agradeció públicamente la visita del actor.

En su mensaje, Rueda señaló: “O actor David Henrie deixou claro o que aquí sabemos ben: o Camiño de Santiago marca. Galicia impresiona e sempre dá motivos para volver. Grazas pola visita, David. Cando queiras, as portas estarán abertas”.

Santiago, foco de proyección internacional

La visita de David Henrie refuerza la proyección internacional de Santiago de Compostela y del Camino de Santiago, consolidados como destinos culturales y espirituales de referencia. La presencia del actor en un programa de gran difusión en Estados Unidos supone un nuevo impulso a la visibilidad global de la ciudad.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Concentración de la CIG con motivo de la huelga en Atención Primaria. Frente a la Consellería de Sanidade

La primera jornada de huelga de Atención Primaria arranca con más de 200 personas en Santiago
Agencias
Parroquia de Laraño, en Santiago

El PSOE exige explicaciones por la falta de avances en la seguridad viaria de Laraño tras meses de avisos vecinales
Redacción
Vista do Auditorio de Galicia, que acollerá este luns a gala inaugural dos Premios da Cociña Galega

Santiago prepárase para a primeira edición dos Premios da Cociña Galega
Eladio González Lois
Reunión inicial del proyecto Biochains Atlantic celebrada en el Biopolo Sionlla, con representantes de los socios internacionales del consorcio

Santiago impulsa Biochains Atlantic, el proyecto europeo que optimizará la cadena de valor de las algas en el Atlántico
Eladio González Lois