Chegan a Galicia os últimos compoñentes do acelerador para o Centro de Protonterapia
O material, financiado pola Fundación Amancio Ortega, permitirá avanzar na posta en marcha dun servizo que prevé tratar 250 pacientes ao ano a partir de finais de 2025
A Xunta recibiu esta mañá, no porto de Vigo, os últimos compoñentes precisos para o Centro de Protonterapia de Galicia, financiados pola Fundación Amancio Ortega, que permitirán ofrecer na sanidade pública o tratamento máis preciso contra o cancro.
Trátase dos compoñentes do acelerador de protóns fabricados na cidade belga de Lovaina no marco do acordo entre a Fundación Amancio Ortega, o Ministerio de Sanidade e as comunidades autónomas implicadas no impulso da protonterapia en España.
Este material será trasladado a Santiago de Compostela nos próximos días e completa o compoñente xa recibido previamente, que é preciso para o equilibrio do gantry xiratorio (brazo) do equipamento de protonterapia e esencial na calibración da máquina, que este martes foi introducido no búnker.
Tratar 250 pacientes ao ano
O Centro de Protonterapia de Galicia é o proxecto que se atopa nun estado máis avanzando dos nove proxectos do Sistema Nacional de Saúde. A previsión é poder atender cada ano 250 pacientes nas instalacións construídas ao carón do Hospital Clínico de Santiago de Compostela.