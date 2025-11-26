Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Chegan a Galicia os últimos compoñentes do acelerador para o Centro de Protonterapia

O material, financiado pola Fundación Amancio Ortega, permitirá avanzar na posta en marcha dun servizo que prevé tratar 250 pacientes ao ano a partir de finais de 2025

Redacción
26/11/2025 17:40
Chegada compoñentes Centro Protonterapia Galicia
Os compoñentes do acelerador de protóns, chegados ao porto de Vigo e fabricados en Lovaina, serán trasladados a Santiago
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

A Xunta recibiu esta mañá, no porto de Vigo, os últimos compoñentes precisos para o Centro de Protonterapia de Galicia, financiados pola Fundación Amancio Ortega, que permitirán ofrecer na sanidade pública o tratamento máis preciso contra o cancro.

Trátase dos compoñentes do acelerador de protóns fabricados na cidade belga de Lovaina no marco do acordo entre a Fundación Amancio Ortega, o Ministerio de Sanidade e as comunidades autónomas implicadas no impulso da protonterapia en España.

Este material será trasladado a Santiago de Compostela nos próximos días e completa o compoñente xa recibido previamente, que é preciso para o equilibrio do gantry xiratorio (brazo) do equipamento de protonterapia e esencial na calibración da máquina, que este martes foi introducido no búnker.

Tratar 250 pacientes ao ano

O Centro de Protonterapia de Galicia é o proxecto que se atopa nun estado máis avanzando dos nove proxectos do Sistema Nacional de Saúde. A previsión é poder atender cada ano 250 pacientes nas instalacións construídas ao carón do Hospital Clínico de Santiago de Compostela.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Exterior de la residencia compostelana

CCOO alerta de la “insalubridad” y el “colapso” del sistema eléctrico en la residencia Domusvi San Lázaro de Santiago
EP
El campeón internacional Tarik Hopstock junto a Alberto Guzmán, instructor de jiu-jitsu del Central Gym

Un campeón europeo de jiu-jitsu protagoniza una clase magistral en Santiago de Compostela
Eladio González Lois
A Semana do Patrimonio Invisible permitirá acceder a lugares como o Pazo Arcebispal, as escavacións da Catedral ou a Casa da Parra, nun percorrido único pola historia menos visible de Santiago

Compostela abre as portas do seu legado oculto na VII Semana do Patrimonio Invisible
Redacción
Manifestación delante de la sede del PP de Santiago

PP de Santiago y no adscritas llevan al pleno una moción para condenar las protestas de la CIG ante su sede
Agencias