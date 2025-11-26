Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

CCOO alerta de la “insalubridad” y el “colapso” del sistema eléctrico en la residencia Domusvi San Lázaro de Santiago

El sindicato denuncia falta de higiene, escasez de personal y la utilización de cucharas para suplir timbres averiados

Ep
26/11/2025 19:53
Exterior de la residencia compostelana
Exterior de la residencia compostelana
Cedida
Comisiones Obreras ha denunciado una situación “insalubre e insostenible” en la residencia Domusvi San Lázaro, en Santiago de Compostela. Según la presidenta del comité de empresa y delegada de CCOO, Isabel Salgado, el centro atraviesa un escenario de escasez de personal que estaría afectando de forma directa a la calidad asistencial, provocando falta de higiene, déficits en la nutrición y la aparición de patologías infecto-contagiosas, como sarna y conjuntivitis.

Salgado sostiene que “habitualmente” no se cubren las ausencias de trabajadores, lo que incrementa el riesgo de caídas y de errores en la medicación. Además, asegura que las propias profesionales del centro se encuentran “sobrepasados física y mentalmente”, con episodios de ansiedad derivados de la imposibilidad de prestar una atención adecuada.

Un “colapso” del servidor afecta al funcionamiento del edificio

El sindicato advierte también de un “colapso” del servidor central de la residencia, del que depende el funcionamiento de buena parte de los sistemas eléctricos. Este fallo estaría ocasionando problemas en la apertura de puertas, en los ascensores, en el sistema de llamadas internas y en los timbres de las habitaciones.

Según CCOO, la dirección del centro ha llegado a poner a disposición de los residentes “cucharas para que golpeen las paredes” cuando necesiten asistencia, debido a que el sistema de aviso permanece inoperativo.

La delegada sindical afirma que la empresa le ha reconocido verbalmente la necesidad de sustituir el servidor, pero acusa a la dirección de “atrasar” la instalación del nuevo equipamiento. A ello suma que en algunos casos se estaría limitando o demorando la derivación de pacientes a otros recursos.

Responsabilidad de la dirección y críticas a la Xunta

CCOO atribuye la situación a la “impasibilidad, desorganización y pasividad de la nueva dirección” de Domusvi San Lázaro, que, según el comunicado, no estaría dando respuesta a los problemas estructurales del centro.

Además, el sindicato sostiene que esta situación es “tolerada” por la Xunta, al considerar que la administración autonómica es conocedora de las deficiencias y “lo permite”.

La organización reclama medidas urgentes que garanticen la seguridad, la higiene y la dignidad de los usuarios, así como condiciones laborales adecuadas para el personal de la residencia, una de las más relevantes de carácter privado en la capital gallega.

