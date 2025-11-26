Así es el innovador parking para bicicletas que estrena la estación de tren de Santiago

El aparcamiento modular y cubierto, diseñado para proteger bicicletas y patinetes frente a robos y climatología adversa

La estación de Santiago de Compostela-Daniel Castelao cuenta desde este 26 de noviembre con un nuevo aparcamiento seguro para bicicletas y patinetes, una infraestructura destinada a reforzar la movilidad sostenible y la conexión entre distintos medios de transporte, según informó Adif. La instalación está diseñada para facilitar la combinación entre el ferrocarril y los modelos de desplazamiento limpios, cada vez más extendidos entre los viajeros y la ciudadanía.

El módulo instalado corresponde al modelo Bicihangar Rocket, desarrollado por la empresa Don Cicleto. Se trata de un sistema modular, cerrado y cubierto, con capacidad para seis bicicletas, preparado para un uso intensivo y con medidas avanzadas de protección frente a robos, vandalismo y condiciones climatológicas adversas. La estructura presenta además un impacto visual reducido, uno de los objetivos de Adif para su integración en el entorno urbano.

Vista del Bicihangar Rocket cerrado Redacción

Energía solar y control inteligente

El aparcamiento es autosuficiente energéticamente, gracias a una instalación fotovoltaica que alimenta sus baterías. También incorpora un sistema inteligente de apertura y acceso, que evita la gestión de llaves físicas. Los usuarios pueden registrarse, reservar plaza, visualizar la disponibilidad en tiempo real y realizar pagos a través de la app Don Cicleto, donde se centraliza toda la gestión.

El servicio está operativo las 24 horas del día, los 365 días del año. Las tarifas se adaptan a distintos perfiles de uso: por ejemplo, el tramo de hasta 12 horas tiene un coste de 1,80 euros. La información completa sobre precios y funcionamiento está disponible en la web oficial de Don Cicleto.