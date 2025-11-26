Así es el innovador parking para bicicletas que estrena la estación de tren de Santiago
Solar, blindado y con acceso inteligente a través del móvil, promete máxima seguridad a sus usuarios
La estación de Santiago de Compostela-Daniel Castelao cuenta desde este 26 de noviembre con un nuevo aparcamiento seguro para bicicletas y patinetes, una infraestructura destinada a reforzar la movilidad sostenible y la conexión entre distintos medios de transporte, según informó Adif. La instalación está diseñada para facilitar la combinación entre el ferrocarril y los modelos de desplazamiento limpios, cada vez más extendidos entre los viajeros y la ciudadanía.
El módulo instalado corresponde al modelo Bicihangar Rocket, desarrollado por la empresa Don Cicleto. Se trata de un sistema modular, cerrado y cubierto, con capacidad para seis bicicletas, preparado para un uso intensivo y con medidas avanzadas de protección frente a robos, vandalismo y condiciones climatológicas adversas. La estructura presenta además un impacto visual reducido, uno de los objetivos de Adif para su integración en el entorno urbano.
Energía solar y control inteligente
El aparcamiento es autosuficiente energéticamente, gracias a una instalación fotovoltaica que alimenta sus baterías. También incorpora un sistema inteligente de apertura y acceso, que evita la gestión de llaves físicas. Los usuarios pueden registrarse, reservar plaza, visualizar la disponibilidad en tiempo real y realizar pagos a través de la app Don Cicleto, donde se centraliza toda la gestión.
El servicio está operativo las 24 horas del día, los 365 días del año. Las tarifas se adaptan a distintos perfiles de uso: por ejemplo, el tramo de hasta 12 horas tiene un coste de 1,80 euros. La información completa sobre precios y funcionamiento está disponible en la web oficial de Don Cicleto.
Impulso a la movilidad de primera y última milla
Con esta iniciativa, Adif busca fomentar el uso de la bicicleta en los desplazamientos de primera y última milla, así como su papel en la movilidad cotidiana y en el turismo sostenible. La instalación se alinea con la estrategia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y con los objetivos del acuerdo con la Red de Ciudades por la Bicicleta para reforzar una movilidad más limpia y accesible en entornos urbanos.