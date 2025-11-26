Mi cuenta

Santiago de Compostela

As Cancelas inaugura la Navidad con un encendido solidario en apoyo a ASANOG

El centro comercial refuerza su compromiso social donando 1 euro por cada bastón de caramelo repartido en un acto conducido por María Mera y César Romero

Redacción
26/11/2025 10:59
Interior del centro comercial As Cancelas
El encendido de luces busca implicar al público en causas locales fortaleciendo la colaboración con entidades que trabajan contra el cáncer infantil y juvenil en Galicia
Cedida
El centro comercial As Cancelas dará la bienvenida a la Navidad este sábado 29 de noviembre con el encendido oficial de las luces, que, al igual que el año pasado, vuelve a incorporar un componente solidario. A las 19.00 horas, los visitantes podrán disfrutar del musical infantil del Grinch en el Show de Celi y, a las 20.00 horas, se realizará el encendido oficial, que será presentado por la actriz gallega María Mera y por César Romero, voz masculina de la Orquesta Cinema.

Durante toda la jornada, se darán bastones de caramelo entre el público, y el centro donará 1 euro por cada unidad entregada a la Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia (ASANOG), reforzando así su colaboración con esta entidad.

“Esta iniciativa con ASANOG forma parte de nuestras acciones ASG a lo largo de todo el año, centradas en apoyar a la comunidad local y promover causas sociales. Nuestro objetivo es generar un impacto positivo, involucrando tanto a los visitantes como a los colaboradores del centro en proyectos que aportan un valor real,” señala Javier Nicolás, gerente de As Cancelas.

Además, este domingo 30 de noviembre todos los establecimientos del centro comercial abrirán en horario habitual, facilitando las compras y los planes familiares en estas fechas.

