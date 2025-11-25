Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

USC solidaria: dónde estará el bus para donar sangre a lo largo de esta semana

La iniciativa de ADOS en los campus gallegos aspira a alcanzar 4.500 donaciones en dos fases para reforzar la captación de nuevos donantes entre el alumnado 

Agencias
25/11/2025 10:36
Autobus da doazon de sangue
Unidades móviles de ADOS se instalarán esta semana en los campus de Santiago para facilitar la donación de sangre e informar al estudiantado a través de una parada simbólica
Área empresarial do Tambre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251121_tamara
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) acercará esta semana sus unidades móviles hasta los siete campus universitarios como finalización de la primera fase de la campaña de donación en las universidades gallegas, que se desarrolla bajo el lema 'Este curso non perdas este bus'.

Según explican en un comunicado, la campaña trata de favorecer la activa participación de todos los miembros de la comunidad educativa en las iniciativas de donación de sangre, con el objetivo de alcanzar 4.500 donaciones en el transcurso de las dos fases que comprende esta iniciativa.

Rercuerdan que en el pasado curso académico, los siete campus gallegos registraron más de 4.300 donaciones, de las que 1.317 fueron realizadas por nuevos donantes, aproximadamente el 30% del total.

Visitas programadas

Durante esta semana, los estudiantes podrán acercarse a una de las unidades móviles de la ADOS. El martes 25, estará en el Campus Vida, frente a la Facultad de Derecho de las 09.30 a las 14.30 y de las 15.30 a las 21.00 horas.

Ya el miércoles 26 de noviembre, podrán encontrarlo en el Campus Norte, delante de la Facultad de Medicina de las 09.30 a las 14.30 y de las 15.30 a las 21.00 horas.

Además, a lo largo de las jornadas del martes 25 y miércoles 26 de noviembre, la ADOS instalará un montaje frente a la Facultad de Derecho en Santiago. El montaje consistirá en una parada de bus con paneles informativos alusivos al gesto de la donación de sangre, además de los requisitos necesarios para participar.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251121_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Imagen de la reunión entre los representantes de JuntosPolGC y Vox

JuntosPolGC traslada a Vox las demandas de igualdad salarial y jubilación anticipada
Redacción
Introdución da primeira peza esencial do equipamento Proteus ONE no búnker do Centro de Protonterapia de Galicia

Avanza o Centro de Protonterapia de Galicia coa entrada da primeira peza esencial do acelerador
Redacción
Foto de familia dos representantes da Xunta xunto aos 34 chefs galegos participantes na presentación de ‘Prato de Mercado’ na Praza de Abastos de Santiago

A Xunta presenta ‘Prato de Mercado’ en Santiago para converter as prazas de abastos en referentes gastronómicos
Eladio González Lois
De izquierda a derecha: el gerente del Sergas, José Ramón Parada; el conselleiro de Sanidade, Antonio García Caamaño y la secretaria xeral técnica de Sanidade, Natalia Lobato

Sanidade califica de “muy positivo” el acuerdo con CSIF, CCOO y UGT
Eladio González Lois