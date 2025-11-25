USC solidaria: dónde estará el bus para donar sangre a lo largo de esta semana

Unidades móviles de ADOS se instalarán esta semana en los campus de Santiago para facilitar la donación de sangre e informar al estudiantado a través de una parada simbólica Área empresarial do Tambre

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) acercará esta semana sus unidades móviles hasta los siete campus universitarios como finalización de la primera fase de la campaña de donación en las universidades gallegas, que se desarrolla bajo el lema 'Este curso non perdas este bus'.

Según explican en un comunicado, la campaña trata de favorecer la activa participación de todos los miembros de la comunidad educativa en las iniciativas de donación de sangre, con el objetivo de alcanzar 4.500 donaciones en el transcurso de las dos fases que comprende esta iniciativa.

Rercuerdan que en el pasado curso académico, los siete campus gallegos registraron más de 4.300 donaciones, de las que 1.317 fueron realizadas por nuevos donantes, aproximadamente el 30% del total.

Visitas programadas

Durante esta semana, los estudiantes podrán acercarse a una de las unidades móviles de la ADOS. El martes 25, estará en el Campus Vida, frente a la Facultad de Derecho de las 09.30 a las 14.30 y de las 15.30 a las 21.00 horas.

Ya el miércoles 26 de noviembre, podrán encontrarlo en el Campus Norte, delante de la Facultad de Medicina de las 09.30 a las 14.30 y de las 15.30 a las 21.00 horas.

Además, a lo largo de las jornadas del martes 25 y miércoles 26 de noviembre, la ADOS instalará un montaje frente a la Facultad de Derecho en Santiago. El montaje consistirá en una parada de bus con paneles informativos alusivos al gesto de la donación de sangre, además de los requisitos necesarios para participar.