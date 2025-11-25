Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Sanidade califica de “muy positivo” el acuerdo con CSIF, CCOO y UGT

El conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, subraya que el pacto con tres de los sindicatos que convocaron inicialmente la huelga permitirá garantizar la asistencia en plena ola de gripe

Eladio Lois
25/11/2025 13:34
De izquierda a derecha: el gerente del Sergas, José Ramón Parada; el conselleiro de Sanidade, Antonio García Caamaño y la secretaria xeral técnica de Sanidade, Natalia Lobato
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante una rueda de prensa
Eladio Lois
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se mostró este martes satisfecho con la desconvocatoria parcial de la huelga en Atención Primaria, acordada con los sindicatos CSIF, CCOO y UGT. El responsable autonómico definió el avance como una decisión “claramente positiva”, que demuestra —dijo— que cuando existe voluntad de diálogo por ambas partes, “el acuerdo es una realidad”.

Caamaño insistió en que el objetivo del departamento que dirige siempre fue doble: garantizar la asistencia sanitaria y negociar mejoras laborales para los profesionales del ámbito sanitario. “Y eso es lo que hemos conseguido”, afirmó.

Una negociación “larga y compleja”

El conselleiro reconoció que la reunión mantenida este lunes fue “larga y compleja”, con múltiples aristas y puntos de desencuentro que “poco a poco, fueron matizándose”. Finalmente, explicó, se logró un entendimiento que considera “muy beneficioso” tanto para los profesionales como para la organización del sistema sanitario.

Según Caamaño, el acuerdo permitirá sostener la asistencia en un escenario especialmente delicado, marcado por una ola de gripe y por la escasez de profesionales sanitarios disponibles en el mercado laboral.

La CIG mantiene la convocatoria de paro

Pese al acuerdo alcanzado con CSIF, CCOO y UGT, el sindicato CIG mantiene la convocatoria de huelga y no se suma, por ahora, al entendimiento con la Consellería de Sanidade. Este martes están previstas nuevas reuniones, tras las cuales los sindicatos médicos O’Mega y Simega comunicarán si continúan adelante o no con el paro convocado.

La situación queda así en un punto intermedio, con parte del personal representado por organizaciones que sí han optado por suspender la huelga y otros que mantienen las movilizaciones a la espera de nuevas decisiones.

