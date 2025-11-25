Mi cuenta

Santiago de Compostela

O CSIC trae a Santiago un espectáculo familiar que une ciencia e emoción neste Nadal

'A boa enerxía X+' chega a cinco cidades e pechará a súa xira en Santiago

Eladio Lois
Eladio Lois
25/11/2025 13:01
Dani Guirado interpreta ao DR. X no espectáculo
Dani Guirado interpreta ao DR. X no espectáculo
Cedida
O Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) presentou a quinta edición do seu programa de Nadal 'CSIC X+', unha iniciativa que busca achegar a ciencia ao público familiar a través dun espectáculo itinerante e dunha nova páxina web con experimentos, xogos e contidos educativos dispoñibles durante todo o ano. A proposta desta edición leva por título 'A boa enerxía X+' e aposta por integrar divulgación científica, creatividade e participación cidadá.

Segundo o CSIC, trátase dunha experiencia que invita a “vivir a ciencia como unha emoción compartida”, en palabras da vicepresidenta adxunta de Cultura Científica e Ciencia Cidadá, Pura Fernández, quen destaca que esta edición amplía o seu alcance temporal e xeográfico.

Cinco cidades, cinco escenarios para experimentar en familia

A programación do 2025 chegará a Mérida, Fuengirola, Madrid, Alicante e Santiago de Compostela, onde diferentes espazos culturais se transformarán en laboratorios escénicos interactivos. En cada función, o público seguirá as aventuras do Dr. X+, interpretado polo astrofísico e músico Daniel Guirado, quen guiará un percorrido lúdico por fenómenos estudados polo CSIC: ondas sonoras, biodiversidade, zonas polares, océanos, eclipses e o funcionamento do cerebro, entre outros.

En Santiago de Compostela, a cita será o venres 2 de xaneiro, no Teatro Compostela, coa participación da biotecnóloga Nieves Pilar Vidal (MBG-CSIC), o historiador Miguel García-Hernández (IEGPS-CSIC) e a arqueóloga María Martín-Seijo (INCIPIT-CSIC). Todas as funcións serán de balde, con inscrición previa a través de csicxmas.com desde o 20 de novembro.

Un proxecto que medra e diversifica os seus contidos

O programa CSIC X+ naceu en 2021 como un campus científico infantil en Madrid, mais desde entón evolucionou en formato e alcance. Tal e como recolle o dossier oficial, cada edición incorporou novos eixos temáticos: desde a relación entre ciencia e Nadal (2021/22), á exploración do cerebro e o legado de Cajal (2022/23), pasando por unha edición dedicada ás ondas no centenario da radio (2023/24) ou unha expedición polar combinada con música en directo en varias cidades españolas (2024/25).

O CSIC sinala que esta quinta edición revisitará contidos anteriores e incorporará un especial protagonismo dos eclipses solares, dado que España vivirá tres eventos deste tipo entre 2026 e 2028. Ademais, a nova web csicxmas.com permitirá acceder a vídeos, experimentos, retos e recursos creados polos equipos de investigación e divulgación do CSIC.

Impacto e proxección dunha iniciativa consolidada

O dossier de comunicación destaca que CSIC X+ superou o millón de persoas alcanzadas nas súas catro edicións precedentes, cunha ampla cobertura en medios e forte presenza en redes sociais e espazos museísticos do CSIC. A proposta mantén como públicos prioritarios ás familias con nenos de 7 a 11 anos, así como a persoas interesadas en cultura, sustentabilidade e experiencias científicas compartidas.

CSIC_X+_DOSSIER_2025

O manifesto desta edición resume o espírito da iniciativa: “A boa enerxía X+ non se garda nin se esgota, compártese, contáxiase e celébrase. É o impulso que une ciencia e emoción, arte e descubrimento, infancia, familia e futuros”.

