La huelga de Atención Primaria se mantiene parcialmente: habrá paro durante tres días

La central sindical CIG-Saúde confirmó este martes que mantiene la convocatoria de huelga en la Atención Primaria para los días 26, 27 y 28 de noviembre, al considerar que la última propuesta presentada por la Consellería de Sanidade no satisface los objetivos que motivaron el paro convocado inicialmente.

Según expone la organización, la oferta del departamento autonómico continúa resultando insuficiente, a pesar de que ha recibido el aval de otras fuerzas sindicales como CSIF, CCOO y UGT. Para CIG-Saúde, la retirada de la categoría de FEAP a finales de 2029 no cumple con los plazos previstos en la ley de medidas de 2022, que fijaba una duración máxima de cinco años, y además deja incertidumbres sobre el futuro de esta figura si no funciona el sistema de voluntariedad.

Discrepancias en materia retributiva y de jornada

Otro de los puntos rechazados por CIG-Saúde está relacionado con las condiciones retributivas de los PAC. En el comunicado, el sindicato señala que la Consellería eliminó de la propuesta final la mejora planteada en días previos, que consistía en reducir de 160 a 140 horas la jornada complementaria incentivada. Según advierten, esa mejora desapareció del acta del acuerdo debatida el lunes.

CIG-Saúde también critica que las organizaciones firmantes aceptasen retirar del acta final las mejoras negociadas sobre el cómputo de la jornada, remitiendo la discusión a la Mesa Sectorial y aplazando los cambios hasta el 1 de enero de 2026. A juicio de la central nacionalista, esto supone posponer de nuevo soluciones necesarias para el funcionamiento diario de los PAC.

Exigen un verdadero Plan de Ordenación de los Recursos Humanos

Durante la negociación, CIG-Saúde insistió en que no es posible avanzar sin un Plan de Ordenación de los Recursos Humanos que genere expectativas reales de desarrollo profesional dentro de la Atención Primaria. Sin ese horizonte, recalcan, no habrá voluntariedad capaz de sostener la implantación de nuevas medidas.

En lo referente al sistema retributivo, el sindicato lamenta que el acuerdo no recoja la consideración de la complejidad de los pacientes en el pago por TIS para todas las categorías, un elemento que califican como esencial para la equidad y la mejora del servicio.

Ante este escenario, la organización reitera que no puede respaldar el acuerdo con la Consellería de Sanidade y mantiene tanto la huelga del miércoles 26 de noviembre, con movilización a las 11.00 horas frente al Sergas en el complejo administrativo de San Lázaro, como los paros previstos para los días 27 y 28.