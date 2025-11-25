Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La huelga de Atención Primaria se mantiene parcialmente: habrá paro durante tres días

CIG-Saúde considera que la propuesta de Sanidade sigue sin responder a los objetivos que motivaron la convocatoria

Eladio Lois
Eladio Lois
25/11/2025 10:35
Edificio del Sergas
La primera movilización, este miércoles, será frente al Sergas 
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251121_tamara
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

La central sindical CIG-Saúde confirmó este martes que mantiene la convocatoria de huelga en la Atención Primaria para los días 26, 27 y 28 de noviembre, al considerar que la última propuesta presentada por la Consellería de Sanidade no satisface los objetivos que motivaron el paro convocado inicialmente.

Según expone la organización, la oferta del departamento autonómico continúa resultando insuficiente, a pesar de que ha recibido el aval de otras fuerzas sindicales como CSIF, CCOO y UGT. Para CIG-Saúde, la retirada de la categoría de FEAP a finales de 2029 no cumple con los plazos previstos en la ley de medidas de 2022, que fijaba una duración máxima de cinco años, y además deja incertidumbres sobre el futuro de esta figura si no funciona el sistema de voluntariedad.

Edificio del Sergas

El Sindicato de Médicos de Galicia pone condiciones para suspender la huelga del 26-N

Más información

Discrepancias en materia retributiva y de jornada

Otro de los puntos rechazados por CIG-Saúde está relacionado con las condiciones retributivas de los PAC. En el comunicado, el sindicato señala que la Consellería eliminó de la propuesta final la mejora planteada en días previos, que consistía en reducir de 160 a 140 horas la jornada complementaria incentivada. Según advierten, esa mejora desapareció del acta del acuerdo debatida el lunes.

CIG-Saúde también critica que las organizaciones firmantes aceptasen retirar del acta final las mejoras negociadas sobre el cómputo de la jornada, remitiendo la discusión a la Mesa Sectorial y aplazando los cambios hasta el 1 de enero de 2026. A juicio de la central nacionalista, esto supone posponer de nuevo soluciones necesarias para el funcionamiento diario de los PAC.

Exigen un verdadero Plan de Ordenación de los Recursos Humanos

Durante la negociación, CIG-Saúde insistió en que no es posible avanzar sin un Plan de Ordenación de los Recursos Humanos que genere expectativas reales de desarrollo profesional dentro de la Atención Primaria. Sin ese horizonte, recalcan, no habrá voluntariedad capaz de sostener la implantación de nuevas medidas.

En lo referente al sistema retributivo, el sindicato lamenta que el acuerdo no recoja la consideración de la complejidad de los pacientes en el pago por TIS para todas las categorías, un elemento que califican como esencial para la equidad y la mejora del servicio.

Ante este escenario, la organización reitera que no puede respaldar el acuerdo con la Consellería de Sanidade y mantiene tanto la huelga del miércoles 26 de noviembre, con movilización a las 11.00 horas frente al Sergas en el complejo administrativo de San Lázaro, como los paros previstos para los días 27 y 28.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251121_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Imagen de la reunión entre los representantes de JuntosPolGC y Vox

JuntosPolGC traslada a Vox las demandas de igualdad salarial y jubilación anticipada
Redacción
Introdución da primeira peza esencial do equipamento Proteus ONE no búnker do Centro de Protonterapia de Galicia

Avanza o Centro de Protonterapia de Galicia coa entrada da primeira peza esencial do acelerador
Redacción
Foto de familia dos representantes da Xunta xunto aos 34 chefs galegos participantes na presentación de ‘Prato de Mercado’ na Praza de Abastos de Santiago

A Xunta presenta ‘Prato de Mercado’ en Santiago para converter as prazas de abastos en referentes gastronómicos
Eladio González Lois
De izquierda a derecha: el gerente del Sergas, José Ramón Parada; el conselleiro de Sanidade, Antonio García Caamaño y la secretaria xeral técnica de Sanidade, Natalia Lobato

Sanidade califica de “muy positivo” el acuerdo con CSIF, CCOO y UGT
Eladio González Lois