JuntosPolGC traslada a Vox las demandas de igualdad salarial y jubilación anticipada

Imagen de la reunión entre los representantes de JuntosPolGC y Vox Cedida

El presidente de JuntosPolGC y agente de la Policía Nacional destinado en Santiago de Compostela, Martín Rodríguez, mantuvo este martes una reunión con representantes de Vox para trasladarles las principales reivindicaciones del movimiento. La plataforma, surgida en Compostela y con más de 20.000 agentes afiliados, busca apoyos políticos para abordar una situación que califica de “injusta e incomprensible” respecto a las condiciones de Policía Nacional y Guardia Civil.

Durante la reunión, Rodríguez expuso el malestar creciente entre los agentes, que denuncian ser tratados como “policías de segunda” por la diferencia salarial que mantienen con cuerpos autonómicos y locales, que llega a alcanzar los 1.000 euros mensuales según datos del movimiento.

Equiparación salarial y jubilación: los ejes de la reunión

La reunión giró en torno a dos reivindicaciones históricas del movimiento: la equiparación salarial completa y el reconocimiento de la profesión de riesgo para Policía Nacional y Guardia Civil. Esta última permitiría, según señaló Rodríguez, acceder a una jubilación a los 59 años sin pérdida de poder adquisitivo, tal y como sucede en otros cuerpos policiales de España.

El presidente de JuntosPolGC recordó que la ausencia de este reconocimiento supone un agravio para dos cuerpos que asumen tareas operativas y de seguridad ciudadana de elevada complejidad. El movimiento considera que estas condiciones laborales actuales afectan de forma directa al bienestar y la planificación vital de miles de agentes.

Continuidad de los contactos políticos

Fuentes de JuntosPolGC señalan que este encuentro forma parte de una ronda de contactos con distintas formaciones, con la intención de buscar apoyos parlamentarios y municipales para sus demandas. El movimiento tiene previsto continuar esta serie de reuniones en las próximas semanas, centrando los esfuerzos en garantizar que sus reivindicaciones lleguen a las instituciones competentes.