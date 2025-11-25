Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Cineuropa roza as cifras prepandemia cunha edición de récord en Santiago

O festival suma máis de 17.000 asistencias, 547 bonos vendidos e elixe 'La Grazia', de Paolo Sorrentino, como favorita do público

Redacción
25/11/2025 10:36
la gracia
Cineuropa cerró su 39ª edición con máis de 17.000 asistentes e co Premio do Público para La Grazia, de Paolo Sorrentino
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251121_tamara
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

A trixésimo novena edición de Cineuropa pechou este novembro cunha resposta histórica: máis de 17.000  asistencias ao longo de 17 días de proxeccións e actividades, o que supón un incremento superior ás 2.500 persoas respecto ao ano pasado e sitúa o festival a tan só un 3 % das cifras de 2019. 

"La Grazia" (2025), do cineasta italiano Paolo Sorrentino, resultou gañadora do Premio do Público do 39º Cineuropa ao obter a puntuación máis alta entre todas as obras sometidas a votación. A película, protagonizada por Toni Servillo, Anna Ferzetti e Orlando Cinque, afonda no peso íntimo do poder, da responsabilidade e dos dilemas morais a través da figura de Mariano De Santis, presidente da República Italiana que se enfronta ao final do seu mandato entre silencios, rutinas e dúas peticións de indulto que porán en xogo as fronteiras entre a vida privada e a razón de Estado.

Con guión do propio Sorrentino, fotografía de Daria D’Antonio, montaxe de Cristiano Travaglioli e produción de Annamaria Morelli, Priscilla Pecetti, Andrea Scrosati, Paolo Sorrentino e Cristina Tacchino, o filme reafirma o inconfundible selo do autor napolitano: unha combinación de artificio visual, ironía melancólica e reflexión sobre o poder, a fe e a decadencia. O seu protagonista, Toni Servillo, foi recoñecido coa Copa Volpi ao Mellor Actor no Festival de Venecia 2025.

Con este título como obra mellor valorada polo público, o 39º Cineuropa culmina unha edición marcada pola alta participación, pola excelente acollida das súas máis de 140 obras audiovisuais e polo intenso diálogo entre creadores e espectadores nas salas do Teatro Principal, Salón Teatro, Auditorio de Galicia, NUMAX e Zona C.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251121_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Imagen de la reunión entre los representantes de JuntosPolGC y Vox

JuntosPolGC traslada a Vox las demandas de igualdad salarial y jubilación anticipada
Redacción
Introdución da primeira peza esencial do equipamento Proteus ONE no búnker do Centro de Protonterapia de Galicia

Avanza o Centro de Protonterapia de Galicia coa entrada da primeira peza esencial do acelerador
Redacción
Foto de familia dos representantes da Xunta xunto aos 34 chefs galegos participantes na presentación de ‘Prato de Mercado’ na Praza de Abastos de Santiago

A Xunta presenta ‘Prato de Mercado’ en Santiago para converter as prazas de abastos en referentes gastronómicos
Eladio González Lois
De izquierda a derecha: el gerente del Sergas, José Ramón Parada; el conselleiro de Sanidade, Antonio García Caamaño y la secretaria xeral técnica de Sanidade, Natalia Lobato

Sanidade califica de “muy positivo” el acuerdo con CSIF, CCOO y UGT
Eladio González Lois