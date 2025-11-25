Mi cuenta

Diario de Ferrol

Leer edición en PDF
Santiago de Compostela

¿Buscas empleo? Estas son las mejores ofertas en Santiago de Compostela para diciembre 2025

La ciudad refuerza su oferta laboral con nuevas vacantes en atención domiciliaria, limpieza, calidad turística y acción social

Eladio Lois
Eladio Lois
25/11/2025 10:53
Personal especializado en geriatría durante una jornada de atención, un perfil muy demandado en Santiago para reforzar los cuidados a personas mayores
Personal especializado en geriatría durante una jornada de atención, un perfil muy demandado en Santiago para reforzar los cuidados a personas mayores
Cedida
Santiago de Compostela continúa ofreciendo una variedad de oportunidades laborales en sectores clave como los servicios, la atención domiciliaria, la limpieza profesional y el ámbito social. El dinamismo de la ciudad, unido a su peso turístico y a la presencia de empresas del sector servicios, mantiene un mercado laboral activo y diverso.

Entre las ofertas disponibles destaca una plaza de asistencia domiciliaria, orientada a tareas de atención personal y doméstica en horario de mañana y dos tardes semanales. El puesto se ofrece con contrato indefinido y jornada parcial de 14 horas. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del portal de empleo de la Xunta de Galicia.

También continúa activa una oferta para personal de limpieza en la zona de Santiago, que propone un salario conforme al convenio y estabilidad en un entorno laboral amplio y variado. La información completa está disponible en el anuncio publicado en Tablón de Anuncios.

Oportunidad para perfiles del sector turístico y hotelero

La empresa Valcambre busca incorporar un Responsable de Calidad, con experiencia mínima de tres años en control de calidad, operaciones o coordinación en el ámbito turístico o hotelero. El puesto ofrece autonomía, responsabilidad y condiciones competitivas según la experiencia. El proceso de selección puede consultarse en LinkedIn.

Refuerzos en el ámbito de geriatría

La Asociación Thaismon incorpora un perfil de auxiliar en geriatría, con titulación homologada y al menos dos años de experiencia. El contrato es de relevo y a jornada completa, con turnos combinados de mañana y noche en días alternos. La candidatura puede presentarse a través de InfoJobs.

Proyectos de orientación sociolaboral

La Asociación DIR ofrece una vacante para técnico o técnica de proyectos de orientación sociolaboral, dirigida a profesionales con formación o experiencia en dinamización comunitaria, intervención social, educación social o ámbitos afines. Se valoran conocimientos de redes comunitarias y recursos sociales. La oferta puede consultarse en LinkedIn:

